أملاك العالمية تشارك في معرض صندوق التنمية العقارية «بيتك جاهز»

أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عن مشاركتها في معرض “بيتك جاهز” والذي ينظّمه صندوق التنمية العقارية اعتباراً من يوم الخميس القادم 1 مارس 2018 ويستمر حتى يوم الأحد 4 مارس 2018، وذلك في فندق “كراون بلازا” في الرياض طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز.

وستقدّم “أملاك العالمية” عبر جناحها في المعرض الذي يستهدف التعريف ببرنامج القرض السكني المدعوم الذي أطلقه صندوق التنمية العقارية، حلولها التمويلية الخاصة بالبرنامج والمخصصة لتمويل المؤهلين المدرجين ضمن قوائم الصندوق، لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم وتملك السكن المناسب من بين قائمة الخيارات العقارية التي تشمل: تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل شراء وحدات سكنية تحت الإنشاء، و الرهن الميسر وتحويل تمويل العقار القائم إلى مدعوم إلى جانب احتساب مبلغ الدعم كدخل إضافي للعميل بهدف زيادة مبلغ التمويل و إمكانية التمويل إلى عمر 70 سنة مما سيمنح فرصة الحصول على التمويل والسداد بعد التقاعد. إضافة إلى ذلك تقدم أملاك العالمية عروض حصرية لزوار المعرض كالإعفاء من الرسوم الادارية ورسوم التقييم وتأجيل قسطين .

وتأتي مشاركة “أملاك العالمية” في المعرض ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الشركة بصندوق التنمية العقارية والرامية لتنفيذ البرامج التمويلية التي يتبناها الصندوق ووزارة الإسكان، بهدف تقديم التسهيلات التمويلية للمواطنين الراغبين بامتلاك وحدات سكنية ضمن إجراءات وآليات ميسّرة وسريعة من شأنها تسريع وتيرة حصول المواطنين على السكن الملائم، ورفع نسبة امتلاك السعوديين لسكنهم الخاص.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الأفراد توفيق بن يحي معافا أن أملاك العالمية ستجدد ومن خلال مشاركتها المرتقبة في معرض “بيتك جاهز” التعريف بباقة حلولها التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمنسجمة تماماً مع برنامج “القرض السكني المدعوم” الذي أطلقه صندوق التنمية العقارية مؤخراً، حيث سيتولى فريق الشركة الرد على استفسارات وتساؤلات جمهور المعرض حيال الحلول التمويلية الميسرة والخيارات العقارية المطروحة والمدعومة بمزايا حصرية وتنافسية ذات قيمة مضافة لزوار المعرض.

ويعدّ برنامج القرض السكني المدعوم من بين البرامج التمويلية التحفيزية الذي ينفذه صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع الجهات التمويلية المتخصصة، حيث سيتحمل الصندوق أرباح التمويل لمبلغ 500 ألف ريال يمثل سقف التمويل، من خلال مبلغ دعم شهري يتم تحويله لحساب المستفيد مباشرة بعد سداده القسط الشهري المستحق عليه لجهة التمويل.