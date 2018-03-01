أول عربة فحص متنقلة للكشف عن السمنة تصل الظهران

انطلاقا من باب المسؤولية المجتمعية ورؤية المملكة 2030 في القضاء على السمنة ، تشارك اول عربة فحص لرفع مستوى الوعي بأهمية الغذاء الصحي في اليوم العالمي للدفاع المدني ، المقام في معارض الظهران الدولية اكسبوا والذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية .

وتهدف مشاركة العربة إلى التوعية بأهمية الغذاء الصحي وتغير النمط السلوكي الغذائي لدى المجتمع للوصول إلى مجتمع صحي في نمطه الغذائي وتعد العربة الأولى من نوعها على مستوى المملكة المتخصصة في التوعية بهذا الجانب .

وأوضح الأخصائي الصحي فهد الصياح بأن الهدف من تصنيع عربة التثقيف الغذائي هو الوصول لنشر الوعي في المدارس والجامعات ، والمعارض لتقديم خدمات التثقيف الغذائي الصحي ومحاربة السمنة والعديد من الأمراض التي يسهم فيها الغذاء بدور كبير في الإصابة بها ، واستطرد أنه من المعروف أهمية تأثير الغذاء على الصحة بشكل مباشر في السمنة والأمراض الأخرى الشائعة في وقتنا الحالي .

وقال الصياح يجب أن يزداد الاهتمام بالتوعية الغذائية ونشر ثقافة الغذاء الصحي بين أفراد المجتمع انطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعية ويتم تقديم خدمات الفحص المجاني لزوار المعرض والمشاركين بالإضافة إلى توزيع البرشورات والمطويات التوعوية لرفع مستوى الوعي الغذائي الصحي لدى الفرد والمجتمع ،ويعلم الجميع بأن التثقيف بأهمية الغذاء الصحي يعد من أهم الموضوعات التي يجب أن نوليها اهتماما كبيرا وذلك لنشر الوعي بمعرفة كيف نأكل جديدا وتحديد كميات ونوعية الغذاء التي تكفى الإنسان وتساعده على مزاولة عمله ونشاطاته المختلفة طبقا لعمره وجنسه ومراعاة ذلك سيساعد في تلافى حدوث سوء التغذية مع ممارسة رياضة المشي .

ودعا الصياح جميع زوار معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بزيارة العربة والاستفادة من الأخصائيين والاطلاع على اهمية تغير مفهوم النمط الغذائي الخاطئ للوصول لمجتمع صحي .