55 معاقا يستفيدون من مشروع ولي العهد الخيري بالشرقية

استفاد 55 من ذوي الإعاقة الحركية من مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التي قدمها سموه الكريم لجمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية ( إيفاء) لرفع المعاناة عن ذوي الإعاقة الحركية التي تخدمهم الجمعية من خلال وحدة الأطراف والجبائر بالجمعية وقد توزعت استفادتهم على النحو التالي:

29حالة تم تركيب أطراف اصطناعية لها متنوعة فوق الركبة وتحت الركبة وعند الحوض ، وعدد 19 حالة تم تزويدهم بسرائر كهربائية ثلاثية الحركات لتخفيف العبء عن أسرهم وعدد 7حالات تم تزويدهم بكراسي كهربائية لمساعدتهم خلال التنقل في حياتهم اليومية.

وحول مبادرة سموه أفاد الأستاذ سعد بن عبد الله المقبل المدير العام للجمعية بأن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامين ( يحفظهما الله) تقف بكل قوة لدعم الأفراد من ذوي الإعاقة على المستويين الحكومي والأهلي حتى أصبحت بفضل الله سبحانه وتعالى تضارع مثيلاتها في أرقى البلدان العالمية ففي كل يوم نرى رصيدا جديدا يضاف لهذه الكيانات التي تخدم ذوي الإعاقة في كل ربوع المملكة ولقد جاءت مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد لجمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية (إيفاء) والتي بلغ عدد المستفيدين من مبادرة سموه 55 مستفيداً حيث تسلمت جميع الحالات الأجهزة التعويضية والوسائل المعينة لها في الحياة بحيث يستطيع أي فرد منهم الاندماج في المجتمع والمساهمة فيه قدر استطاعته فأبسم جميع الحالات التي استفادت من مبادرة سموه الكريم ( يحفظه الله) متقدما بخالص الشكر والتقدير والعرفان لسموه على ما قدم من عطاء رافعاً اكف الضراعة لله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده ويمدهما بعونه وتوفيقه وأن يحفظ بلاد الحرمين من كل سوء وأن يرد كيد الكائدين عليهم.