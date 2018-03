الكثير من المتعة على OSN مع قناة Spider Man المؤقتة الجديدة وحفل جوائز الأوسكار والكثير من الترفيه في مارس

يحلو الترفيه التلفزيوني أكثر من أي وقت مضى على OSN هذا الشهر، مع قناة جديدة مخصصة لأفلام Disney، وقناة Spider Man المؤقتة، والبث الحي لحفل توزيع جوائز الأوسكار، ولقاء القمة بين بطلي الوزن الثقيل في المصارعة أنتوني جوشوا وجوزيف باركر. مع أحدث الأفلام والمسلسلات الحصرية والتغطية المتواصلة لأهم الأحداث الرياضية، فإن حكايات OSN لا نهاية لها.

قناة جديدة: OSN Movies HD Disney

الوجهة الجديدة لمشاهدة أروع أفلام Disney وDisney/Pixar المفضلة لدى الجميع، بما في ذلك أفلام الرسوم المتحركة والإنتاجات الضخمة والأعمال الكلاسيكية المناسبة لجميع أفراد العائلة، حيث يتوفر معظم المحتوى باللغتين العربية والإنجليزية. إنها فرصتكم لاستكشاف عالم Disney الساحر في أي وقت ومن أي مكان، ومشاهدة كلاسيكيات لا تنسى مثل علاء الدين، والملك الأسد، إضافة إلى أعمال حديثة مثل البحث عن دوري وAlice Through the Looking Glass وسلسلة أفلام Pirates of the Caribbean وThe Chronicles of Narnia وغيرها الكثير. ولا تفوتوا العرض الأول والحصري لفيلم Cars يوم 8 مارس عند الساعة 5 مساءً (بتوقيت السعودية).

جوائز الأوسكار

تابعوا كل فعاليات السجادة الحمراء التي تسبق الحفل التسعين لتوزيع جوائز الأوسكار والذي يقدمه هذا العام جيمي كيميل مباشرة وحصرياً على OSN، وذلك يوم 5 مارس على قناة OSN Movies HD. وتبدأ التغطية الخاصة بوصول النجوم إلى السجادة الحمراء عند الساعة 00:30 (بتوقيت السعودية) ويعقبها البث المباشر للحفل عند الساعة 4 صباحاً (بتوقيت السعودية). ويمكنكم أيضاً متابعة الحدث مع تعليق باللغة العربية على قناة OSN ياهلا سينما HD، ومشاهدة الإعادة على OSN Movies HD عند الساعة 8 مساءً وعلى OSN ياهلا سينما HD عند الساعة 9 مساءً (بتوقيت السعودية).

واستعداداً للحدث السينمائي الأكبر في السنة، استمتعوا بمشاهدة فيلمين من الأعمال الحائزة على جائزة الأوسكار أو المرشحة لها ابتداءً من الساعة 8 مساءً (بتوقيت السعودية) على قناة OSN Movies HD كل ليلة ولغاية 4 مارس.

قناة جديدة مؤقتة: OSN Movies Spider Man HD

ابتداءً من 16 مارس ستكونون على موعد مع أول قناة مؤقتة باللغة الإنجليزية لهذا العام من OSN لمشاهدة كل ما يتعلق بشخصية Spider Man بدءاً من سلسلة الأفلام الأصلية ووصولاً إلى الفيلم الجديد Spider Man: Homecoming.

OSN Store

بعد أشهر قليلة من عرضها في صالات السينما، اشتر واحتفظ بثلاثة من أحدث الإنتاجات السينمائية من خلال متجر OSN Store لتتمكنوا من متابعتها في أي وقت، وبقدر ما ترغبون!

• Wonder- فيلم مقتبس عن رواية تحمل الاسم ذاته ودخلت قائمة “نيويورك تايمز” للكتب الأكثر مبيعاً، وهو عمل درامي مؤثر من بطولة جوليا روبرتس وأوين ويلسون، ويحكي قصة طفل يعاني من تشوهات في الوجه، ودخوله للمرة الأولى إلى المدرسة.

• Jumanji: Welcome to the Jungle- يكتشف أربعة طلاب في المرحلة الثانوية لعبة فيديو قديمة حول مغامرات في الأدغال. وتقع المفارقة عندما يكتشفون أن استكمالها لا يقتصر على اللعب، بل وسبر أغوار هذا العالم الشيق والنجاة من الكثير من التحديات التي تقف في طريقهم.

• Star Wars: The Last Jedi- في الوقت الذي يستعد فيه أبطال هذه الملحمة إلى مواجهة أشرار تنظيم The First Order، تواصل “راي” تعلم مهاراتها الجديدة بإشراف معلمها “لوك سكايووكر”.

OSN First Home of HBO

• Bates Motel (الموسم الخامس)

كل ثلاثاء ابتداءً من 6 مارس (11 مساءً بتوقيت السعودية)

تابعوا الموسم الأخير من مسلسل التشويق المقتبس عن الفيلم الكلاسيكي الشهير Psycho لتتعرفوا على قصة حياة “نورمان بيتس” خلال مرحلة المراهقة وتطور شخصيته ليصبح قاتلاً مجنوناً وعلاقته المضطربة مع والدته “نورما”.

• Black Market

كل يوم خميس ابتداءً من 8 مارس (11 مساءً بتوقيت السعودية)

يستكشف مايكل كيه ويليامز النشاطات الاقتصادية الخفية في الولايات المتحدة في هذه السلسلة الوثائقية التي يلتقي فيها بأشخاص مستعدين لفعل أي شيء للنجاح، وبأي ثمن.

• Barry (الموسم الأول)

كل يوم إثنين ابتداءً من 26 مارس (11 مساءً بتوقيت السعودية)

قاتل مأجور يعاني من الاكتئاب يجد نفسه منجذباً إلى عالم التمثيل المسرحي في لوس أنجلوس، ويصارع في الوقت ذاته ليهرب من ماضيه الإجرامي بكل من فيه، في هذه الكوميديا السوداء الجديدة من HBO.

OSN Series Comedy HD

• The Goldbergs (الموسم الخامس)

كل يوم إثنين ابتداءً من 12 مارس (10 مساءً بتوقيت السعودية)

الموسم الخامس من المسلسل الكوميدي المستوحى من أجواء ثمانينيات القرن الماضي يبدأ بحلقتين ويستمر على هذا النمط، بينما يستمر “آدم” بتوثيق حياة عائلته المجنونة.

• Superstore (الموسم الثالث)

كل يوم ثلاثاء ابتداءً من 6 مارس (10 مساءً بتوقيت السعودية)

انطلاقاً من حلقتان أسبوعياً طيلة الموسم، يتابع المسلسل الكوميدي Superstore الذي تقوم ببطولته أميركا فيريرا (نجمة مسلسلة Ugly Betty الشهير)، حياة مجموعة من الأشخاص الذين يعملون في متجر Cloud 9 الكبير ومشاكلهم اليومية مع العملاء وفريق الإدارة الضعيف وجلسات التدريب المملة!

OSN Series First HD

يمكن لمشتركي OSN الاستمتاع بمشاهدة المواسم الجديدة المنتظرة لعدد من أشهر المسلسلات والبرامج مثل The Voice (الموسم الرابع عشر)، و9-1-1 وSuits (الموسم السابع) وDisney’s Once Upon a Time (الموسم السابع) وغيرها الكثير!

Absentia (الموسم الأول)

• كل يوم إثنين ابتداءً من 5 مارس (9 مساءً بتوقيت السعودية)

بعد إعلان وفاتها غيابياً، تحاول العميلة الفدرالية “إميلي بيرن”، التي تقوم بدورها نجمة مسلسل Castle ستانا كاتيك، أن تستعيد عائلتها وهويتها وحتى براءتها من اتهامات موجهة إليها بارتكاب سلسلة من الجرائم.

• Station 19 (الموسم الأول)

كل يوم أحد ابتداءً من 25 مارس (10 مساءً بتوقيت السعودية)

مسلسل جديد يمثل امتداداً لمسلسل Grey’s Anatomy ويبدأ عرضه في 25 مارس بحلقتين متتابعتين. ويتابع العمل حياة أفراد رجال الإطفاء الشجعان في مدينة سياتل والمخاطر اليومية التي تواجههم في العمل، وصعوبات الحياة الأخرى.

• The Americans (الموسم السادس)

كل يوم خميس ابتداءً من 29 مارس (10 مساءً بتوقيت السعودية)

تبدأ أحداث الموسم الجديد في عام 1987 -أي بعد مرور ثلاثة أعوام على أحداث الموسم الخامس- ويتابع قصة “بيج” التي دخلت الجامعة وأصبحت أكثر فضولاً وثقة بنفسها، دون أن تتخلص كلياً من الصعوبات النفسية التي عرفناها بها في المواسم السابقة.

OSN Movies First HD

• Chuck (1 مارس، 10 مساءً بتوقيت السعودية): فيلم درامي مقتبس عن قصة حياة ملاكم الوزن الثقيل “تشاك ويبنر” الذي واجه محمد علي 15 جولة لتصبح حياته نقطة الإلهام التي انبثقت منها شخصية “روكي بالبوا”.

• Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul (9 مارس، 9 مساءً بتوقيت السعودية): تقوم عائلة “هيفلي” برحلة للاحتفال بعيد الميلاد التسعين للجدة، وتواجههم العديد من المواقف الطريفة التي تتسبب بها خطة “جريج” لحضور مهرجان خاص بألعاب الفيديو.

• Baby Driver (29 مارس، 10 مساءً بتوقيت السعودية): تم ترشيح الفيلم لثلاث جوائز أوسكار هذا العام، ويروي قصة سائق شاب يضطر للعمل مع رجل عصابات ليجد نفسه في قلب عملية سرقة مكتوب لها الفشل.

OSN ياهلا الأولى HD

• طلعت روحي (4 مارس، 7 مساءً بتوقيت السعودية): تعود عارضة أزياء قتلت في حادث سير إلى الحياة على شكل محامية بدينة ذكية، وتبدأ رحلة للبحث عن جمالها الداخلي.

OSN ياهلا سينما HD

• آخر ديك في مصر (9 مارس، 11 مساءً بتوقيت السعودية): فيلم كوميدي مصري طريف عن رجل كاد أن يفقد حياته غرقاً ويكتشف بأنه الرجل الأخير في عائلة الديك.

• البحث عن أم كلثوم (16 مارس، 11 مساءً بتوقيت السعودية): يأخذ الفيلم مشاهديه في رحلة إلى حياة كوكب الشرق أم كلثوم التي كانت وتبقى من أشهر مطربات العالم العربي على مر التاريخ، ويصوّر عزيمتها القوية وإصرارها على تخطي كل التحديات التي تعترضها، بما في ذلك ما يُنتظر منها على الأصعدة الاجتماعية والدينية والسياسية والوطنية، من خلال رصد مخرج إيراني يحاول إنتاج فيلم عن حياتها ويبحث عن الممثلة المناسبة للعب هذا الدور.

OSN WWE Network HD

• WWE Fastlane (12 مارس): مع قرب موعد بطولة WrestleMania يتطلع أهم نجوم WWE للمصارعة الحرة إلى حجز أماكن لهم في المناسبة. يعرض حصرياً على OSN WWE Network HD ويتوفر أيضاً عبر WAVO.

OSN Sports Cricket HD

• نهائيات كأس Pakistan Super League 2018 (25 مارس): يعود الموسم الثالث من منافسات Super League للكريكت في باكستان إلى OSN، فهل سيصبح بيشاور زالمي أول من يحمل اللقب؟ أم أن المفاجأة ستكون في بزوغ نجم جديد؟

OSN Sports Action 2 HD

• أنتوني جوشوا ضد جوزيف باركر (31 مارس): حصرياً على OSN تابعوا النزال المنتظر بين هذين البطلين اللذين لم يعرفا الهزيمة من قبل!