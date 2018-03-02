أقامت شركة مارس السعودية العربية للصناعة بحضور السيد مارتن رادفان – رئيس شركة مارس ريجيلي لإنتاج الحلويات حفلا بمناسبة مرور خمس سنوات على إنشاء وتدشين مصنعها بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية ، وقد اقيم الاحتفال بمصنع الشركة والذي يعتبر من أولى المصانع التي تم انشاؤها بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية ، والذي تم رفع طاقته خطوطه الإنتاجية خلال عام 2017م لتصل الى 10000 طن سنويا تنتج مختلف أصناف شوكولاتة جالكسي® إضافة إلى نشاط تغليف منتجات إم أند إمز® سنيكرز® وتويكس® ومارس® وتويكس®.

وقد علق السيد مارتن رادفان ، رئيس شركة مارس ريجلي للحلويات ، على هذا الحدث بقوله “إن مرور خمس سنوات على افتتاح هذا المصنع يعتبر امرا رائعا في حد ذاته ، كما نه يعكس النجاح المتزايد للمصنع الذي يغطي بإنتاجه المملكة العربية السعودية إضافة إلى 16 دولة اخرى”. وأكد على دعم الشركة الام لهذا المصنع لما له من دور فعال في تعزيز تواجد الشركة في المنطقة والمساهمة في ترسيخ علامتها التجارية لدى المستهلك . وأكد قائلا:” منذ ان قمنا بافتتاح هذا المصنع ، كنا على ثقة من ان تواجدنا بالقرب من عملائنا سيكون له الاثر الكبير في زيادة الطلب على منتجاتنا ، لأننا على اطلاع دائم على توجهات السوق والمستهلك”.

من ناحية اخرى ، تحدث أسامة هلال مدير عام المصنع قائلا:” إن زيادة الطاقة الانتاجية هي نتيجة طبيعية لتطور العمل في المصنع وارتفاع الطلب على منتجاتنا على الرغم من المنافسة الشديدة . ولكن ما تمثله علامتنا الجارية العريقة بالنسبة للمستهلك والجودة النوعية التي تميز منجاتنا ساهمت في تحقيقنا للمركز الاول في السوق . واود ان اشيد بسياسية التوطين التي تتبعها الشركة ، حيث وصلت نسبة السعودة الى 68% من اجمالي العاملين لدينا، كما اننا حصلنا على شهادة اعتماد وتقدير ذهبية دولية للمصنع من منظمة الريادة في مجال الطاقة والتصميم (LEED) الامريكية”.