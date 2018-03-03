دورة الألعاب الرياضية السنوية الثامنة على مستوى جامعات المملكة للطالبات تنطلق بجامعة دار الحكمة

انطلقت يوم الثلاثاء في جامعة دار الحكمة منافسات دورة الألعاب الرياضية السنوية الجامعية على مستوى المملكة بمشاركة 7 جامعات وكليات على مستوى جامعات المملكة وهي كلية الطب من جامعة الملك عبد العزيز وفريق جامعة عفت وفريق كلية ابن سينا الأهلية للعلوم الطبية فريق كلية البترجي وفريق كلية جامعة جدة العالمية وللمرة الأولى في تاريخ هذه الدورة يشارك فريق جامعة الأميرة نوره من مدينة الرياض.

وتنافست اللاعبات المشاركات في النسخة الثامنة في عدة ألعاب منها كرة السلة، وتنس الطاولة، والجري، والريشة الطائرة، والبلياردو، والفرفيرة، سباق الجري سرعة، وسباق السرعة تتابع.

وفى اليوم الثاني استطاعت جامعة دار الحكمة إحراز 3 ميداليات ذهبية في كرة السلة وسباق السرعة جري وسباق السرعة تتابع وبالإضافة إلى ثلاثة ميداليات فضية وواحدة برونزية.

وأكدت الدكتورة سهير حسن القرشي مديرة جامعة دار الحكمة، مستضيفة البطولة أن مشاركة طالبات الجامعات تأتي في إطار الحرص على تنمية وتطوير قدراتهن الرياضية ومنح اللاعبات المزيد من الخبرة عبر الاحتكاك في الدورة، د وأن هذه الدورة تشكل فرصة مناسبة لمنحهن المزيد من الخبرة.

وأشارت إلى أن هذه البطولة تسعى إلى إبراز دور المرأة الرياضية السعودية في المحافل الإقليمية والدولية وتمكينها من المنافسة في أهم البطولات الرياضية.

وقالت: “أبارك لطالبات جامعة دار الحكمة هذا المستوي وتحقيق تلك الميداليات وأثبتن تفوقهن، وتمنياتي لجميع المشاركات بالتفوق في مسيرتهن الرياضية.”

وأضافت الدكتورة سناء صالح عسكول عميدة شئون الطالبات بجامعة دار الحكمة “لا يسعني الا التعبير عن سروري وترحيبي بجميع الفرق المشاركة في الدورة من لاعبات ومدربات وإداريات حيث سخرت الجامعة جميع امكانياتها لإقامة هذه البطولة ضمن الأنشطة اللامنهجية والتي تهدف إلى تحقيق رؤية 2030 والتأكيد على أهمية الرياضة وتفعيل المنافسة بين الفتيات والتي سادت بينهم روح التنافس الشريفة والمحبة والأخوة”.

ومن جانبها أثنت الأستاذة أمينه النهدي مشرفة النادي الرياضي بمركز كليات الطب والعلوم الطبية بجامعة الملك عبد العزيز على ما تقوم به جامعة دار الحكمة من مجهودات عمل متميز لإنجاح هذه الدورة الرياضية السنوية، وتحقيق الهدف المنشود من إقامة مثل هذه الفعاليات.

وعلقت الأستاذة ميسون الصويغ مشرفة إدارة الأنشطة الرياضية بجامعة دار الحكمة قائلة “الرياضة اصبحت جانب مهم في حياة الفتيات لذا فنحن نحرص على نشر ثقافة المنافسة الشريفة بين الفرق المشاركة والطالبات لتحقيق الأهداف التربوية والقيادية والاجتماعية للمشاركات.

وجاءت النتائج كالتالي:

كرة السلة

استطاع فريق جامعة دار الحكمة تحقيق الصدارة ولقب البطولة، وجاء فريق كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز في المركز الثاني و حل فريق جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المركز الثالث.

سباق الجري سرعة

توجت اللاعبة عائشة صديق من جامعة دار الحكمة بالمركز الاول بأفضل وقت وجاءت إلهام عبدالله من جامعة الأميرة نور بنت عبدالرحمن في المركز الثاني ومساهير الجهني من كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز في المركز الثالث.

سباق السرعة تتابع

المركز الأول عائشة صديق وتهاني الجهني من جامعة دار الحكم (المركز الأول)، ريم الشريف ومشاعل العريفي من كلية جدة العالمية (المركز الثاني) ورازان النجار و وجدان البقمي (المركز الثالث).

الريشة الطائرة

عزيزة نظمي من جامعة عفت حققت المركز الأول وأحلام باوزير من جامعة دار الحكمة في المركز الثاني وسارة الشاعر من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المركز الثالث.

كرة الطاولة

استطاعت لاعبة كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز سهى الحبشي أن تحل في المركز الأول ومريم السكري من جامعة دار الحكمة في المركز الثاني و مشاعل العريفي أتت في المركز الثالث.

الفرفيرة

المركز الأول لنوف الجدعاني وشروق باريان من كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز و زينب حيدر وغدير الكربي من جامعة دار الحكمة في المركز الثاني وبشاير محمد القلاحي وتهاني محمد الغامدي من كلية ابن سيناء في المركز الثالث.

البلياردو

استطاعت عزيزة سمير ناظم ان تحصل على المركز الاول، بينما حلت زينب يوسف من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المركز الثاني و عائشة صبحة من جامعة دار الحكمة في المركز الثالث.