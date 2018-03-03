ستاربكس ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف تدعمان الرؤية السعودية 2030 

في سياق دعم رؤية السعودية 2030 المتمثلة في دعم الشباب السعودي وتزويدهم بالفرص المناسبة، تقدم ستاربكس السعودية بالشراكة مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف سلسلة من البرامج التي تركز على رعاية وإلهام الشباب السعودي ومساعدتهم لتقديم مساهمات قيّمة للمجتمع والاقتصاد في المملكة العربية السعودية.

وسيتم تنظيم عدة ورش العمل من خلال برنامجين مميزين هما “مقهى الفرص” و”رحلة البحث عن العمل”، حيث ستساعد هذه الورش الشباب السعودي من الباحثين والباحثات عن عمل على اكتساب وصقل مهاراتهم للبحث عن الوظيفة المناسبة وتمكينهم من اتخاذ الخطوة الأولى في مسارهم المهني بالشكل الصحيح، وتحقيق النجاح في ظل اقتصاد عالمي سريع التغير، مما سيساعد زيادة فرصهم في سوق العمل.

ويقدم هذين البرنامجين الدعم للشباب السعودي في المملكة من خلال تزويد الطلاب الجامعيين والباحثين عن العمل بالأدوات والتوجيه والإرشاد المباشر على أيدي مدربين محترفين ذوي خبرة عالية في سوق العمل وإتاحة الفرصة لطرح الأسئلة والاستشارات اللازمة ليكونوا مرشحين متميزين في مقابلات العمل الأولى. كما تهدف الأنشطة إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب البحث عن فرص العمل مثل كتابة السيرة الذاتية، وكيفية إجراء المقابلات الشخصية، وفهم توقعات أصحاب العمل، بالإضافة الى تحديد التحديات وكيفية التكيّف مع بيئة العمل.

تعليقاً على استراتيجية ستاربكس للمسؤولية الاجتماعية التي تتماشى مع دعم الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني لعام2020، لتمكين الشباب من الحصول على الفرص المناسبة، صرحت رنا شاهين، المديرة الإقليمية للتواصل والمسؤولية الإجتماعية في ستاربكس الشرق الأوسط و شمال أفريقيا: “نحن سعداء وفخورون بدعم الرؤية السعودية 2030، وعلى وعي تام بالأثر القوي لتمكين وتوظيف الشباب السعودي على تحقيق هذه الرؤية. إن تقديم برنامج “مقهى الفرص” و”رحلة البحث عن العمل”، جنباً إلى جنب مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف، هو دليل على التزامنا بتمكين الشباب وإتاحة الفرص لهم.”

وعلق السيد عمرو عبدالله، مدير برامج الخليج لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف: “لقد أثبتت ورش العمل الخاصة بتطوير المهارات في إطار برنامجي “مقهى الفرص” و”رحلة البحث عن العمل” قدرة مؤسسة التعليم من أجل التوظيف على إنشاء نماذج ناجحة أدت إلى إدخال ما يقارب إلى 60,000 شاب إلى سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن فخورون بالشراكة مع ستاربكس لتطبيق هذه المبادرة في المملكة العربية السعودية ومساعدة الشباب السعودي على تحقيق أهدافهم والمنافسة في قطاعات متنامية مثل قطاع الخدمات. ومن خلال أدواتنا وخبراتنا التدريبية سيتمكن المتدربين من تكوين مفهوم جديد وأفضل لكيفية الحصول على وظيفة والنجاح في سوق العمل.”

وقد أُنشئ برنامج “مقهى الفرص” لتزويد الشباب السعودي بالأدوات والمهارات اللازمة لمواجهة عقبات الحصول على عمل، حيث سيتم تدريب هؤلاء الشباب علي اكتساب مهارات التواصل مع الأفراد والمؤسسات والخبرات اللازمة والأساسيات العملية لتحقيق أحلامهم المهنية والبحث عن وظيفة وكتابة السيرة الذاتية. ويُظهر مستوى الاهتمام والمشاركة على تصميم الشباب الموهوبين على أن يصبحوا قادة ناجحين في قطاع العمل وأن يكونوا قوة مساهمة إيجابية في دفع عجلة اقتصاد المملكة العربية السعودية. وسيتم عقد ورش عمل “مقهى الفرص” في مقاهي ستاربكس معينة يوم الإثنين الموافق 12 مارس. ويمكن للمرشحين المهتمين التسجيل من خلال موقع ستاربكس السعودية www.starbucksforyouthksa.com

أما برنامج “رحلة البحث عن العمل” فهو برنامج مخصص لكي يُقدم لطلاب الجامعة دورات تدريبية تركز على المهارات اللازمة للحصول على أول وظيفة بعد التخرج والنجاح في عالم الاعمال، حيث سيتم تنظيم ورش العمل في جامعة الفيصل بالرياض يوم الأربعاء الموافق 7 مارس.

وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية بين ستاربكس السعودية ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف التزام ستاربكس بتوظيف السعوديين في فروعها حول المملكة باعتبارها محور أساسي في استراتيجية نمو العلامة التجارية، وتؤكد على الجهود المشتركة للمنظمتين لرفع مستوى الاستثمار في المسار الوظيفي السعودي عبر توفير فرص من خلال التعليم والتدريب والتوظيف. مقهى ستاربكس هو مكان يجذب الشباب للعمل في بيئة ودية وثقافة عمل متطورة.