نتائج بطولة أمير حائل المدرسية لألعاب القوى في مكاتب التعليم بمنطقة حائل 

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل حزمة الألعاب الرياضية على مستوى المراحل الدراسية في جميع مكاتب التعليم بالمنطقة المنضوية تحت بطولة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل المدرسية للألعاب الرياضية.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ بدر بن نشاء الرشيدي أن البطولة التي دشنها إلكترونيا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بتاريخ 26 – 3 – 1439هـ، في مقر إمارة المنطقة، ترمي إلى تفعيل النشاط الرياضي في جميع مدارس المنطقة وعلى مستوى المراحل الدراسية بهدف خلق أجواء من التنافس الرياضي الشريف بين طلاب مدارس المنطقة في عدة ألعاب رياضية مختلفة وتحقيقا للأهداف المعلنة مسبقا من إطلاق هذه البطولة التي تحمل أسم أمير المنطقة – حفظه الله -.

وأضاف الرشيدي أن البطولة التي انطلقت قبل إجازة منتصف هذا العام واستؤنفت بعد عودة طلاب المدارس من الإجازة قسمت إلى أربع فئات هي: «الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، والتربية الخاصة» في جميع مدارس منطقة حائل، ووزعت الألعاب الرياضية على كل مرحلة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، مشيرا إلى أن المراحل الثلاث تشارك في لعبة كرة القدم، أما لعبة الطائرة خصصت للمرحلة الثانوية، وتنس الطاولة خصصت للمرحلة المتوسطة، وسباق (100) متر للمرحلة الابتدائية، وسباق (100) متر و (200) متر والوثب الطويل وألعاب القوى والجمباز للمرحلة المتوسطة، أما طلاب التربية الخاصة فسيشاركون في ألعاب رياضية تتناسب مع قدراتهم الخاصة داخل الصالة الرياضية المغلقة.

وبين الرشيدي أن الفرق الفائزة في بطولة كل مكتب ستشارك في المرحلة النهائية من البطولة بحيث يفوز منتخب واحد على مستوى منطقة حائل في كل لعبة، حيث ستحظى المنتخبات الفائزة بكؤوس البطولة بتكريم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل الذي سيرعى حفل التتويج بمشيئة الله.

وعن نتائج التصفيات الأولية من البطولة حقق الطالب محمد بن سعود الفضي من متوسطة قفار المركز الأول في سباق (100م)، كما حقق الطالب عبيد بن مطلق اللحيدان المركز الأول في سباق (200م)، وحقق الطالب محمد بن ساير الشمري المركز الأول في لعبة الوثب الطويل هذا فيما يخص تصفيات مكتب تعليم جنوب حائل.

وفي مكتب تعليم شمال حائل حقق الطالب نايف بن فريح الحماد من متوسطة قرطبة المركز الأول في سباق (100م)، وحقق الطالب عبدالرحمن بن فهاد العيسى من متوسطة أبي بن كعب المركز الأول في سباق (200م)، كما حقق الطالب عبدالله بن دوخي العبدالله من متوسطة ابن حيان المركز الأول في لعبة الوثب الطويل.

وفي مكتب التعليم بمحافظة بقعاء حقق الطالب فهد بن ممدوح الحميدي المركز الأول في سباق (100م)، وحقق الطالب سلطان بن سعود الواكد المركز الأول في سباق (200م)، كما حقق الطالب خالد بن حمود الفهيد المركز الأول في لعبة الوثب الطويل.

وفي مكتب التعليم بمحافظة الغزالة حقق الطالب بندر بن رحيل الرشيدي من متوسطة الإسكان التنموي المركز الأول في سباق (100م)، وحقق الطالب صياح بن عطالله الرشيدي من متوسطة الإمام نافع المدني المركز الأول في سباق (200م)، كما حقق الطالب نادر بن الأدهم الرشيدي من متوسطة الإسكان التنموي المركز الأول في لعبة الوثب الطويل.

وفي مكتب التعليم بمحافظة موقق حقق الطالب نزال بن خلف الوقيت من متوسطة الصفاء المركز الأول في سباق (100م)، وحقق الطالب فهد بن عليان الشمري من متوسطة الصفاء المركز الأول في سباق (200م)، كما حقق الطالب صالح بن محمد الهريسان من متوسطة الصفاء المركز الأول في لعبة الوثب الطويل.

وفي مكتب التعليم بمحافظة الشنان حقق الطالب عواد بن سالم العواد من متوسطة الشنان المركز الأول في سباق (100م)، وحقق الطالب نايف بن فرحان الحامد من متوسطة السعيرة المركز الأول في سباق (200م)، كما حقق الطالب عبدالكريم بن منديل الجبرين من متوسطة السعيرة المركز الأول في لعبة الوثب الطويل.

في حين يستكمل مكتب التعليم في الحائط ومكتب التعليم في سميراء منافسات ألعاب القوى للمرحلة المتوسطة خلال الأسبوع القادم، فيما تشهد جميع مكاتب التعليم التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل استمرار منافسات لعبة كرة القدم في جميع المراحل التعليمية. الجدير بالذكر أن هذه البطولة التي يقيمها تعليم حائل تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى الأداء الرياضي بالمنطقة وإذكاء روح المنافسة بين طلاب التعليم العام واكتشاف المواهب الرياضية بين طلاب التعليم العام وصقل مواهبهم وتعزيز الجوانب الصحية لدى النشء وتعزيز التشجيع الرياضي الإيجابي ونبذ التعصب الرياضي وتكريسه بأذهان طلاب المدارس في مراحل نموهم الأولى.