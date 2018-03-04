المولد يدخل قائمة ليفانتي لمباراة إسبانيول

دخل الدولي السعودي، فهد المولد، قائمة فريقه ليفانتي الإسباني، لمباراة اليوم الأحد أمام إسبانيول، ضمن منافسات الـ 27 من الليجا، والمقررة في تمام الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

وهذه هي المرة الثانية التي يدخل فيها المولد قائمة فريقه، بعد أن كان دخل القائمة الأولية في المباراة الماضية أمام ألافيس يوم الخميس الماضي، قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية لتلك المباراة.

وعبر المولد عن استيائه من استمرار استبعاده من المشاركة، منذ انتقاله لليفانتي في الميركاتو الشتوي الأخير، وقال اللاعب : «لا جديد.. الصبر خلاص يارب عجل لي فيما أحتاجه».

ويبدو أن هذا الموقف من فهد المولد، دفع تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، للتدخل، وقال إنه حصل على وعد بمشاركة اللاعبين السعوديين المحترفين في الليجا خلال الفترة المقبلة.