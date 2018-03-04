الأفراح تعم حائل بصعود البني

هنأ أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ، إدارة الجبلين بمناسبة صعود فريقه الكروي الأول لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى مساء أول «الجمعة» عقب تغلبه على فريق الرياض، من خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس إدارة الجبلين الأستاذ خالد الحليان، مباركا للجبلاويين قاطبة بهذا الإنجاز الذي يجير باسم المنطقة، والذي لم يأت إلا ثمرة لجهد أبناء الجبلين كافة.

وقد سهرت حائل يوم الجمعة الماضي حتى الساعات الأولى من يوم السبت ابتهاجًا بعودة نادي الجبلين لدوري الدرجة الأولى بعد فوزه على ضيفه فريق الرياض بهدفين لهدف.

وتحدث خالد الحليان رئيس الجبلين حيث قال: أبارك لأبناء حائل عامة والجبلاويون خاصة هذا الانجاز الذي يعتبر مجرد خطوة ، وهذه خطوة سيتبعها خطوات في المستقبل.

مقدما هذا الانجاز لأعضاء شرف ومحبي النادي الذي قدموا الكثير وما زلنا نعقد عليه آمالاً كبيرة في المستقبل .وقال: لا يفوتني أن أشكر أخواني اللاعبين على جهودهم وكذلك جماهير الحبلين التي نعتبرها اللاعب رقم واحد .وتحدث لاعب الجبلين صالح العتيبي فقال: بداية اللهم لك الحمد والشكر وأحب أن أهدي الصعود لإدارة وجماهير ورجالات الجبلين وقال: مهما عملنا وقدمنا مازال أمامنا مشوار مهم لإعادة الجبلين لمكانه الطبيعي بين الكبار وهو الأمر الذي زرعته فينا إدارة النادي.

مشوار الفريق :

لعب فريق الجبلين 18 مباراة كسب 11 مباراة وتعادل في ثلاث وخسر أربع.