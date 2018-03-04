تثقيف 60 إداريا وإدارية من تعليم الخبر على الجودة الشخصية والتميز

‏‏ شارك أكثر من 60 متدربا ومتدربة من موظفي مكتب التعليم بالخبر “البنين والبنات” في ورشة عمل “جودة التميز” الهادفة إلى تثقيف موظفي المكتب نحو الجودة الشخصية والتميز، والتي افتتحها مدير تعليم المنطقة الشرقية بالنيابة الدكتور سامي بن غازي العتيبي ، بفندق هوليدي إن الخبر برعاية من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر “هداية”.

‏وأوضح مدير مكتب التعليم بالخبر سعيد بن عبدالله القحطاني، بأن الورشة التي قدمها المهندس طارق البرجس من “شركة بتروكيميا سابك” تأتي ضمن مبادرة أطلقها موظفي وموظفات مكتب تعليم الخبر لتثقيفهم نحو الجودة الشخصية والتميز، لافتاً إلى أن عدد المشاركين بلغ نحو60 متدرب ومتدربة من مكتب التعليم بالخبر من البنين والبنات، بالإضافة إلى توجيه دعوات للمشاركة بعدد من المقاعد لموظفي القطاعات الحكومية الأخرى في الخبر من بينها “المحافظة” و”إدارة المراكز الصحية ” و”شركة الكهرباء” و”الأحوال المدنية”.

من جهتها أكدت مساعد مدير مكتب التعليم بالخبر سوزان العفالق ، بأن المبادرة جاءت من الكادر الإداري في مكتب التعليم بالخبر مما يدعو إلى الكثير من التفاؤل بالمضي قدماً نحو الريادة والتميز ، والجودة التي يعمل عليها المكتب مع جميع منسوبيه منذ عدة أعوام، مشيرة إلى أن إقامة مثل هذه المبادرات والفعاليات تعطي مؤشرا إيجابيا بأن العمل يسير وفق ما خطط له للتغيير نحو الجودة والتميز.