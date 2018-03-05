الرئيس المصري يكسر البروتوكول تكريما لولي العهد

كسر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قواعد البروتوكول لاستقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند سلم الطائرة، عقب وصوله مساء أمس في زيارة للقاهرة تستمر ثلاثة أيام.

ووفقا لصحيفة سبق الإلكترونية، قطع الرئيس المصري المسافة من الموقع المحدد له في مطار القاهرة الدولي وفضَّل التوجه لاستقبال ضيف مصر عند سلم الطائرة.

ووفقاً لمراسم الاستقبالات الرسمية، ينتظر رئيس الدولة المضيفة على بعد مسافة قصيرة عن طائرة الضيف، وينتظر اصطحابه من قبل رئيس المراسم وسفير دولة الضيف إلى مكان المضيف قبل أن يصطحبه إلى منصة الشرف لاستكمال بقية مراسم الاستقبال الرسمي.

يشار إلى أن مقاتلات مصرية قد رحبت بطائرة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فور دخولها الأجواء المصرية، وقبيل هبوطها في مطار القاهرة الدولي.