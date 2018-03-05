إيطاليا والعالم تبكى أستوري

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل كل المباريات التي كان مقررا إقامتها اليوم في الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

وجاء إعلان التأجيل، بسبب وفاة ديفيد أستوري قائد فيورنتينا الإيطالي، الذي وافته المنية صباح اليوم في غرفته بفندق الإقامة في مدينة أوديني.

وكان من المقرر لعب المبارايت الآتية قبل تأجيلها:

جنوى × كالياري

تورينو × كروتوني

بينيفينتو × هيلاس فيرونا

أودينيزي × فيورنتينا

أتالانتا × سامبدوريا

كييفو فيرونا × ساسوولو

ميلان × إنتر