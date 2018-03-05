الريال يدخل اللقاء كامل العدد لعبور سان جيرمان

وصل إلى نادي ريال مدريد الإسباني خبراً سعيداً للغاية خلال الدورة التدريبية للفريق اليوم الأحد والتي يبدأ من خلالها الاستعداد لمواجهة نادي باريس سان جرمان الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء مساء الثلاثاء القادم في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يدخل مواجهة الثلاثاء المُقبل بأفضلية كبيرة من مباراة الذهاب التي تمكّن خلالها من الفوز على رجال المدرب أوناي إيمري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

يُذكر أن باريس سان جيرمان سيدخل تلك المواجهة مفتقداً لأهم لاعب في فريقه وهو المهاجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا والذي تعرَّض لإصابة في القدم أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي ستُغيبه لقرابة الثلاثة أشهر عن المشاركة في المباريات

الموقع الرسمي لريال مدريد يقول أن تدريبات اليوم شهدت عودة الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش لاعبيّ خط وسط الفريق الأبيض إلى التدريبات الجماعية مع زملائهما.

وذكر الموقع أن هذا الخبر يُعد الخبر الأكثر إسعاداً بالنسبة لزين الدين زيدان المدير الفني للريال، خاصة بعد الحيرة الكبيرة التي عاشها مؤخراً في كيفية تعويض الثنائي في حالة غيابهما عن موقعة حديقة الأمراء.

الثنائي الدولي الألماني والكرواتي على التوالي كان قد غابا عن المباريات الأخيرة لفريق العاصمة الإسبانية مدريد ومنذ مباراة الذهاب ضد باريس سان جيرمان على ملعب سانتياغو برنابيو قبل أكثر من أسبوعين.