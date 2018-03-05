الاتحاد يستقبل التعاون بطموح تحسين المراكز

يستضيف الفريق الاتحادي على استاد الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجدة. نظيره الفريق التعاوني في اللقاء المؤجل من الجولة الـ (18) من الدوري السعودي ، وهي المواجهة التي تهم الطرفين بشكل كبير، وبآمال مختلفة، وطموح متباين؛ فالاتحاد يسعى للمنافسة على المركز الثالث، ويدخل الاتحاد وهو في المركز الخامس بتعثره في الجولة الماضية أمام الشباب ، وتوقُّف رصيده عند النقطة الـ30 ، ويسعى بكل قوة لكسب النقاط الثلاث، واستعادة وضعه بشكل سريع، وتكرار فوزه في الدور الأول وسيبحث الاتحاد عن الفوز بالطريقة الهجومية، وخصوصًا في حال عودة لاعبيه الأساسيين.

بينما يدخل الفريق التعاوني على أمل العودة مجددا لسكة الانتصارات بعد خسارته الكبيرة بخماسية أمام الفريق الأهلاوي. وسيدخل الفريق بهدف الفوز ولا شيء غيره، ويملك الفريق التعاوني في رصيده 28 نقطة بالمركز التاسع ، ويأمل في الفوز لكي يتقدم في الترتيب.