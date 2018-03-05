الهلال والأهلي يلعبان في نفس التوقيت بالدوري السعودي

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حائل –  خالد الحامد 

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم اقامة جميع مبارايات فريقي الهلال والأهلي المتبقية في الدوري السعودي للمحترفين في نفس التوقيت بدءا من الجولة المقبلة .
وانحصر التنافس على لقب الدوري السعودي بين الهلال والأهلي, إذ يتصدر الهلال الترتيب بـ49 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي.
وبناء عليه ستكون مباريات الهلال والأهلي المقبلة على النحو التالي:
- الجمعة 9 مارس «الجولة24»
القادسية vs الأهلي 8:30م
الاتفاق vs الهلال 8:30م
- الجمعة 16 مارس «الجولة18»
القادسية vs الهلال 8:30م
الرائد vs الأهلي 8:30م
وسيلتقي الأهلي والهلال في الجولة 25 .. بينما ستكون مباريات الفريقين في الجولة الأخيرة (26) في النفس التوقيت كما هو محدد مسبقا .

حائل  |  خالد الحامد

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