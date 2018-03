الهلال والأهلي يلعبان في نفس التوقيت بالدوري السعودي

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم اقامة جميع مبارايات فريقي الهلال والأهلي المتبقية في الدوري السعودي للمحترفين في نفس التوقيت بدءا من الجولة المقبلة .

وانحصر التنافس على لقب الدوري السعودي بين الهلال والأهلي, إذ يتصدر الهلال الترتيب بـ49 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي.

وبناء عليه ستكون مباريات الهلال والأهلي المقبلة على النحو التالي:

- الجمعة 9 مارس «الجولة24»

القادسية vs الأهلي 8:30م

الاتفاق vs الهلال 8:30م

- الجمعة 16 مارس «الجولة18»

القادسية vs الهلال 8:30م

الرائد vs الأهلي 8:30م

وسيلتقي الأهلي والهلال في الجولة 25 .. بينما ستكون مباريات الفريقين في الجولة الأخيرة (26) في النفس التوقيت كما هو محدد مسبقا .