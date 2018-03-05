الأهلي يبحث عن اعتلاء الصدارة أمام الغرافة القطري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين مواجهة صعبة ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي ، أمام الغرافة القطري ، على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة ،ويتوجب على الفريق الأهلاوي متصدر المجموعة الأولى الفوز لاعتلاء صدارة المجموعة وتوسيع الفارق بينه وبين منافسيه ، فريق الأهلي يدخل اللقاء بالمركز الأول برصيد 6 نقاط بعد فوزه على تراكتور سازي الإيراني والجزيرة الاماراتي .

المباراة ستكون قوية للغاية نظير رغبة الأهلي في الاستمرار سلسلة الانتصارات في وهو ما يضع الفريق تحت ضغط كبير لحصد النقاط الثلاث بالرغم من قوة خصمه الغرافة ، وسيلعب الفريق الأخضر وسط ظروف جيدة في ظل تكامل عناصره ، وسيدخل الأهلي بواقعية أكثر تعتمد على كثافة الوسط واستغلال طرفي الجنب بشكل مميز خصوصاً مع عودة بعض لاعبيه والتي ستعيد بعضاً من التوازن له في المباراة ، وتبدو المعنويات الأهلاوية في حالة مشاركة المهاجم السوري عمر السومة ، ويبرز الاسم الأهلاوي الأبرز هذه الفترة مهند عسيري وليوناردو وكلاوديمير وعبدالفتاح عسيري وسلمان المؤشر .

أما فريق الغرافة القطري خسر في الجولة الأولى أمام الجزيرة الاماراتي ،واستطاع الفوز على تراكتور سازي الإيراني في الجولة الثانية ويملك في رصيده 3 نقاط ويريد تحقيق الفوز والبحث عن التأهل عن المجموعة الفريق القطري يضم عدداً من اللاعبين المميزين يتقدمهم الهولندي ويسلي والثلاثي أحمد علاء ومهدي طارمي وويسلي شنايدر .