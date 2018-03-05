يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين مواجهة صعبة ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي ، أمام الغرافة القطري ، على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة ،ويتوجب على الفريق الأهلاوي متصدر المجموعة الأولى الفوز لاعتلاء صدارة المجموعة وتوسيع الفارق بينه وبين منافسيه ، فريق الأهلي يدخل اللقاء بالمركز الأول برصيد 6 نقاط بعد فوزه على تراكتور سازي الإيراني والجزيرة الاماراتي .
المباراة ستكون قوية للغاية نظير رغبة الأهلي في الاستمرار سلسلة الانتصارات في وهو ما يضع الفريق تحت ضغط كبير لحصد النقاط الثلاث بالرغم من قوة خصمه الغرافة ، وسيلعب الفريق الأخضر وسط ظروف جيدة في ظل تكامل عناصره ، وسيدخل الأهلي بواقعية أكثر تعتمد على كثافة الوسط واستغلال طرفي الجنب بشكل مميز خصوصاً مع عودة بعض لاعبيه والتي ستعيد بعضاً من التوازن له في المباراة ، وتبدو المعنويات الأهلاوية في حالة مشاركة المهاجم السوري عمر السومة ، ويبرز الاسم الأهلاوي الأبرز هذه الفترة مهند عسيري وليوناردو وكلاوديمير وعبدالفتاح عسيري وسلمان المؤشر .
أما فريق الغرافة القطري خسر في الجولة الأولى أمام الجزيرة الاماراتي ،واستطاع الفوز على تراكتور سازي الإيراني في الجولة الثانية ويملك في رصيده 3 نقاط ويريد تحقيق الفوز والبحث عن التأهل عن المجموعة الفريق القطري يضم عدداً من اللاعبين المميزين يتقدمهم الهولندي ويسلي والثلاثي أحمد علاء ومهدي طارمي وويسلي شنايدر .
ضمن الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا اليوم الإثنين
الأهلي يبحث عن اعتلاء الصدارة أمام الغرافة القطري
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين مواجهة صعبة ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي ، أمام الغرافة القطري ، على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة ،ويتوجب على الفريق الأهلاوي متصدر المجموعة الأولى الفوز لاعتلاء صدارة المجموعة وتوسيع الفارق بينه وبين منافسيه ، فريق الأهلي يدخل اللقاء بالمركز الأول برصيد 6 نقاط بعد فوزه على تراكتور سازي الإيراني والجزيرة الاماراتي .
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نتائج بطولة أمير حائل المدرسية لألعاب القوى في مكاتب التعليم بمنطقة حائل
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