البرلمان العربي: زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية مصر العربية، تؤكد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في قوة المنطقة. وقال السلمي في تصريح له أمس : إن المملكة ومصر تقومان بدور محوري في حفظ الأمن العربي ومكافحة الإرهاب والتصدي للتدخلات في الشأن العربي.