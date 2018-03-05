ولي العهد يبحث مع الرئيس المصري تطورات أحداث المنطقة 

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لقاءً ثنائياً، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وجلسة مباحثات موسعة، بحضور وفدي البلدين.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى قصر الاتحادية، بصحبة الرئيس المصري، صافح سموه أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين بجمهورية مصر العربية، كما صافح الرئيس المصري أصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.

والتقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وفخامة الرئيس المصري بهذه المناسبة.

وفي بداية اللقاء الثنائي رحب فخامة الرئيس المصري، بسمو ولي العهد في بلده الثاني، فيما عبر سموه عن الشكر والتقدير لفخامته على الحفاوة وحسن الاستقبال التي حظي بها.

ونقل ولي العهد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

وقد جرى خلال جلسة المباحثات الموسعة، استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها، في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وجهود البلدين تجاهها، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب، والتحديات التي تواجه الدول العربية في الفترة الحالية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، على رأسها تنسيق الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك.

إلى ذلك شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في القاهرة مساء أمس، توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم استثمارية بين البلدين في عدد من المجالات.

وجاءت الاتفاقيات على النحو التالي :

1- اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفصلي، ومن الجانب المصري معالي وزير البيئة الدكتور خالد فهمي.

2- الاتفاق المعدِل لاتفاق إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومن الجانب المصري معالي وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

3 – مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الصندوق السعودي المصري للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ومن الجانب المصري معالي وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

4 – برنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

بعد ذلك أقام فخامة رئيس الجمهورية المصرية مأدبة عشاء تكريماً لسمو ولي العهد والوفد المرافق له.