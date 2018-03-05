توشيبا تعرض منظومة الطباعة متعددة الوظائف رقم 1 في العالم

أعلنت شركة “توشيبا TEC” و”الشركة العربية لتجهيزات المكاتب (العليان)” عن إطلاق سلسلة موديلات ” E-STUDIO 3508LP” متعددة الوظائف أحادية اللون والتي تعد الأولى في العالم المزودة بتقنية توشيبا الفريدة في الطباعة متعددة المهام ، وقد تم اختيار المملكة العربية السعودية لتكون أول دولة ينطلق منها هذا المنتج في دول مجلس التعاون الخليجي .

وفي حديث للسيد / “براديب كومار”، مساعد المدير العام ورئيس قسم الحلول المكتبية في شركة توشيبا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، إنه” مع زيادة الادراك بالوعي البيئي فإننا نؤمن حقا بأنه لتحقيق النجاح في عالم التجارة اليوم ينبغي الاهتمام بعوامل النجاح المتمثلة في العمل بكفاءة اقتصادية مع مراعة البيئة ” وأضاف ” أن تقنية الطباعة الفريدة متعددة المهام من توشيبا والتي تعد الأولى عالميا تسمح بالطباعة بكفاءة عالية مع تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة في ذات الوقت . وعن طريق سد الفجوة بين تقليل استخدام الورق وإعادة تدويره يتوفر لعملائنا الاقتصاد في استهلاك الورق دون الحاجة الى تغيير عاداتهم في الطباعة 0

ولشركة توشيبا شراكة قوية وناجحة مع الشركة العربية لتجهيزات المكاتب (العليان) في المملكة العربية السعودية منذ عام 1983، ولتحقيق أعلى مستوى من الالتزام في المجال التجاري فقد منحت شركة توشيبا الشركة العربية لتجهيزات المكاتب جائزة الإنجاز المتميز لآلات التصوير الملونة متعددة الوظائف وحلول البيع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.

قامت توشيبا بإطلاق سلسلة (eBN) والتي تسمح بالطباعة والمسح الضوئي الشبكي وتتيح للمستخدم التعامل مع النظام حسب احتياجاته ومع نظام e-Bridge السحابي الاليكتروني (ECC) ، يمكن المراقبة وأداء الصيانة عن بعد ، وقد ساعد هذا شريكنا المحلي في المملكة العربية السعودية الشركة العربية لتجهيزات المكاتب في مراقبة والدخول على آلات توشيبا , وإدارتها بكفاءة

وقد حصل موديل e-Studio3508LP من توشيبا على جائزة الإنجاز المتميز في مجال الابتكار من مختبر المشتريين (BLI) في شتاء 2018 ، ويعتبر مختبر المشترين ولأكثر من 50 عاماٌ المرجع العالمي لصناع تصوير المستندات وتقديم أكثر المعلومات توثيقاٌ وموضوعية في هذا المجال واختبار البيانات ، وأدوات البيع التنافسية.

ومن جانب آخر أضاف السيد “إيهاب وهبة” المدير العام للشركة العربية لتجهيزات المكاتب أن ” التقنيات الفريدة والمبتكرة لتوشيبا في مجال الطباعة تمثل محرك هام من أجل حماية النظام البيئي ، والاستفادة من الآلات صديقة البيئة التي تسهم في الحفاظ على البيئة والمصادر الطبيعية للأجيال القادمة . كما أضاف “أننا في الشركة العربية لتجهيزات المكاتب نقدم لعملائنا الكرام القائمين حاليا والمستجدين رؤية متبلورة وواضحة عن خدمات طباعة صديقة للبيئة وراقية ذات جودة نقاء فائقة مع تقليل تكاليف التشغيل وتجنب فقدان الورق مع رفع مستوى الأداء والإنتاجية والحفاظ على البيئة” .

نبذة عن شركة توشيبا TEC

شركة توشيبا TEC هي احدى شركات مجموعة توشيبا ، وهي شركة رائدة في تقديم الحلول التقنية ، والعمل عبر قطاعات صناعية متعددة تتراوح بين قطاع البيع بالتجزئة ، والتعليم ، وتقديم الخدمات التجارية للمضيفين ، والتصنيع من خلال مركزها الرئيسي في اليابان وفروعها المنتشرة في أكثر من 80 دولة حول العالم وتسهم شركة توشيبا في مساعدة الشركات والمؤسسات على تغيير طريقة إنشاء وتسجيل ومشاركة وإدارة وعرض المعلومات ، وتسعى في أن تكون واحدة من الشركات الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة استناداً لفلسفتها البيئية القائمة على ثلاث محاور : السلامة البيئية للمنتجات ، والسلامة البيئية للآليات ، والسلامة البيئية لطرق الإدارة .