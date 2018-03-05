افتتاح اول مغسلة ملابس في المملكة بكادر نسائي

افتتح مؤخرا القنصل العام الفرنسي بجدة مصطفى مهراج وعددا من المسؤولين ورجال الاعمال والاعلام والمهتمين، أول مغسلة ملابس فرنسية بكادر نسائي سعودي بعد حصول مالكة المشروع على امتياز عالمي

وقالت أسرار الشريف مالكة أول مغسلة نسائية في جدة إن فكرة المشروع واتتها، من خلال مشاركتها في إحدى الرحلات السياحية واحتاجت إلى غسيل الملابس، وذهبت إلى مغسلة، وتعاملت معهم هي ورفيقاتها بالرحلة، وقابلت صاحبة التوكيل في هذه الدولة، مشيرة إلى أنها تعرفت على تفاصيل المشروع، ومميزاته والخدمات التي تقدمها هذه المغسلة.

واضافت أنها أجرت دراسة لكيفية افتتاح مغسلة بكادر كامل من الفتيات السعوديات، حيث يعمل مشروعها بنظام الامتياز التجاري، منقولا بكافة التقنيات والكفاءات الأوروبية، ليكون أول مشروع بالمملكة ضمن هذا الامتياز.

من جانبها قالت دانية خميس، المدير الإقليمي، إنها ذهبت إلى فرنسا لتعلم كيفية إدارة المغسلة، وطريقة الغسل والكي وإزالة البقع، لافتة إلى أن فتيات كثيرات تقدمن لهذه الوظيفة وقابلت العديد منهن، وتم اختيار الفتيات المناسبات للقيام بمثل هذه الأعمال، مشيرة الى أن هناك توجه لفتح العديد من الفروع في المستقبل .