مارينا هوم.. مزيج فريد بين غنى الروح وفخامة الرؤية

لم يعد الاثاث المنزلي مجرد قطع من الديكور تشغل حيزاً من المكان، ولكنه اصبح فلسفة جمالية. تم إعادة التعريف الجمالي لأثاث اليوم لتحقيق التوازن المثالي بين الإلهام والرؤية. التطور في التصميم، والتحول في أسلوب معاصر وجميع التغييرات التي حدثت في الأثاث هو نتيجة الانسجام بين علم الجمال وما يرتبط بها من هدوء النفس والروح.

ازدهرت أعمال التصميم الداخلي في السعودية في السنوات الأخيرة، حيث زاد تأثير الثقافات العالمية والتطور السياحي من الاهتمام والرغبة باقتناء كل ما هو فني وجميل. وفي صميم صناعة الأثاث تقع علاقة الناس العاطفية لتزيين منازلهم بالاثاث الذي يعكس شخصيتهم.

ولأن المرأة في قلب هذه المسألة، بل تعتبر اساس الجمال المنزلي، لم يكن دورها غائباً، خاصة وأن الكثير من المهندسات السعوديات يشغلن وظائف التصميم الداخلي في القطاع الهندسي ، ما يعتبر رافداً مهماً في النهوض بتطور التصاميم الداخلية.

مارينا هوم ومن موقع الريادة الذي تحتله في قطاع صناعة الاثاث المنزلي، نظمت حفل عشاء سرِّي لنخبة من السيدات بغية استكشاف سر الجمال في الاثاث المنزلي. وقد تخلل الحفل مناقشات جادة ومثمرة تناولت العديد من الجوانب ، ليس على مستوى التصميم والشكل فحسب، ولكن على مستوى العامل النفسي وما يمثله الاثاث من أهمية في خلق التوازن بين الاحلام والطموحات الشخصية وبين حاجة المنزل والعائلة لقطع اثاث تضيف روحاً وفرحاً بعيداً عن الاستخدام التقليدي.

وقال السيد سام غوري، المدير العام في مارينا هوم – المملكة العربية السعودية: “نحن متحمسون جدا للاهتمام الذي أبداه مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي لشغفهم والتزامهم بالعمل مع العلامة التجارية، وبفضل هذا النجاح الكبير الذي حققناه في حفل العشاء سرِّي، سنقوم بتنظيم مناسبات متعددة مع خبراء الصناعة والعملاء لخلق تجربة صالة عرض تفاعلية”.

وكان الحدث بمثابة مناسبة مثالية لتبادل الأفكار حول مواضيع مثل “الرحلات”، “وسائل التعبير “، “المحادثات”، “التمكين”، و”أهمية المنزل”. ومن الضروري معالجة العوامل العديدة التي تظهر في المجتمع والتي تؤثر على تصور الناس وتذوقهم في الأثاث. ونحن نشهد أيضاً تغييراً كبيراً في تأثيث المنزل، لدرجة أن صناعة الأثاث أصبحت الفن الكامل.

“ليس من المستغرب أن نجد اليوم قطعاً نادرة من الأثاث فريدة من نوعه ما يدلل على الخصوصية والتميز في التصميم، وهي قطع تتحدث عن نفسها وتحكي قصتها”.

وقال السيد غوري: “منذ افتتاحنا، تلقت مارينا هوم – المملكة العربية السعودية، استجابة إيجابية من السوق من خلال تقديم النمط والرقي والتفرد المطلوبين لقطاع المفروشات المنزلية الفاخرة في المملكة العربية السعودية”. واضاف: “هدفنا هو إيجاد المنطقة الجاذبة لعملائنا للاستمتاع بتجربة لا تنسى مع أحدث اتجاهات تأثيث المنزل.”