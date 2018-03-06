عصر اليوم الثلاثاء تنطلق الجولة 24 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تنطلق عصر اليوم الثلاثاء منافسات الجولة 24 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وسط مرحلة جديدة من التنافس من أجل التنافس على الصعود أو الهروب من الهبوط ، وستقام اليوم أربع مباريات، حيث يلتقي في حفر الباطن، القيصومة صاحب المركز التاسع برصيد 29 نقطة بنظيره الخليج صاحب المركز السابع برصيد 33 نقطة .

وعلى ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك ، يلتقي الوطني والطائي في أقوى لقاءات الجولة ومهمه للفريقين، فالوطني يدخل اللقاء وهو بالمركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة ، في المقابل الطائي يدخل اللقاء وهو بالمركز الرابع برصيد 38 نقطة ويأمل بالعودة بنقاط اللقاء .

وفي الدمام يتقابل النهضة ونجران في لقاء مهم للفريقين من أجل الهروب عن شبح الهبوط ، فالنهضة يدخل اللقاء برصيد 25 نقطة بالمركز الثاني عشر ، في المقابل نجران يملك 22 نقطة بالمركز الأخير .

وعلى ملعبه بالخرج ، يستضيف الشعلة نظيره هجر في مباراة تهم الشعلة الذي يدخل اللقاء وهو بالمركز الخامس برصيد 36 نقطة ، في المقابل هجر يدخل اللقاء وهو بالمركز السادس برصيد 34 نقطة.