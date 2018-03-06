الرضيمان يقيم احتفالية خاصة لنادي الجبلين

أقام عضو شرف نادي الجبلين ورجل الاعمال عواد جزاع الرضيمان احتفالية لنادي الجبلين وتكريم الفريق الأول لكرة القدم بمناسبة صعوده إلى دوري الامير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الاولى، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ خالد الحليان وأعضاء مجلس إدارة النادي ، وعدد من اعضاء الشرف ومحبي النادي. وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم تلاه كلمة عضو شرف النادي عواد الرضيمان أعرب فيها عن شكره وتقديره للحضور الحفل وللاعبين والإداريين ومجلس الإدارة والجمهور المحب لهذا الكيان وبارك لفريق كرة القدم بمناسبة صعوده إلى دوري الأمير محمد بن سلمان . وقال الرضيمان على لسان الكيان الجيلاوي : « صبرت عشرا عجاف حتى ضننت أنني أصبحت عالة على محبيني ، وهنا اليوم أعيش أسعد اللحظات بحمد لله وتوفيقه ثم بأبنائه المخلصين الأوفياء وفي مقدمتهم إدارة النادي برئاسة خالد الحليان .

وطالب الرضيمان بأن يتعاهد الجميع ولا يخذلوا الكيان في قادم الأيام .

وأشار أن اللاعبين كانوا على مستوى الحدث ورسموا الابتسامة على وجوه محبي النادي فلهم الشكر والعرفان .

وبعد كلمته قدم الرضيمان تبرعا لإدارة النادي بمبلغ 50 ألف ريال .

ثم القى رئيس مجلس إدارة النادي خالد الحليان كلمة بهذه المناسبة قدم شكره لعضو الشرف عواد الرضيمان على إقامة هذه الاحتفالية للأبطال، وبارك الحليان للجبلاويين التأهل لدوري محمد بن سلمان لأندية .. مشيدا بالدور الكبير الذي قام به الجهاز الإداري والجهاز الفني بقيادة الكابتن خالد القماش كذلك لاعبي الفريق الاول .

وقدم مدرب الحراس المصري الكابتن أحمد حسن العجل ، كلمة الجهاز الفني ، شكر فيها عضو شرف النادي الرضيمان على هذه الاحتفالية بمناسبة صعود الفريق لدوري الدرجة الاولى مباركا لجميع اعضاء الشرف والجماهير على هذا الانجاز الذي تحقق بعد توفيق الله تعالى بجهود الجهازين الاداري والفني ولاعبي الفريق الاول ومن خلفهم الجماهير الجبلاوية .

وبعد ذلك القيت القصائد النبطية بهذه المناسبة والعرضة السعودية والسامري ، ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه الاحتفالية .