الاتفاق يستضيف الفيصلي ويلتقي الفتح بالباطن والفيحاء ضيفا ثقيلاً على أحد

تستكمل مساء اليوم الثلاثاء مواجهات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم والمؤجلة ، وستقام اليوم 3 مواجهات قوية، حيث يستضيف الاتفاق الفيصلي بالدمام ، ويتقابل الفتح بالباطن في الاحساء، ويحل الفيحاء ضيفا على أحد بالمدينة المنورة وسترفع الفرق شعار الفوز فقط.

الاتفاق والفيصلي

وفي لقاء مهم للغاية يلتقي فريقا الاتفاق والفيصلي على إستاد محمد بن فهد بالدمام وتبدو أهمية المباراة كبيرة للفريقين فالاتفاق يأمل الاستمرار في سلسلة الانتصارات كان أخرها على أحد، حيث رفع الاتفاق رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن ويأمل في خطف الفوز ، في المقابل يدخل الفيصلي وهو في المركز الرابع برصيد 33 نقطة ويبحث عن الحفاظ على أمله في المحافظة على منافسته البطاقة الآسيوية رغم خسارته الماضية أمام الهلال ويعيش فترة جيدة ستحفزه للبحث عن الفوز .

الفتح والباطن

وفي لقاء التنافس ورحلة التقدم للأمام يلتقي الفتح بالباطن على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالاحساء

يدخل الفتح اللقاء وهو بالمركز السابع برصيد 29 نقطة بعدما كسب الفيحاء في الجولة الماضية ويرفب الاستمرار بنغمة الانتصارات، في المقابل يدخل الباطن لتعديل وضعه بالدوري بعد خسارته أمام القادسية توقف معها رصيد الفريق على 24 نقطة بالمركز الحادي عشر ويريد العودة لجادة الانتصارات عبر هذه المباراة .

أحد والفيحاء

وفي رحلة الهروب عن المرتكز الاخيرة يستضيف فريق أحد نظيره الفيحاء على استاد الامير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة .

يدخل ال فريق الاحدب وسط معنويات غير جيدة بعد خسارته من الاتفاق ليتوقف على رصيده 18 نقطة بالمركز ما قبل الأخير ، في المقابل يدخل الفريق الفيحاوي بعد خسارته أمام الفتح في الجولة الماضية، ويمتلك في رصيده 28 نقطة يحتل بها المركز العاشر في الترتيب، ويأمل في العودة الى سكة الانتصارات .