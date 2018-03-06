الهلال يواجه الريان القطري بحثا عن الفوز الأول 

سيكون الخطأ ممنوعا على الفريق الكروي الاول بنادي الهلال عندما يواجه الريان القطري على ستاد جامعة الملك سعود بالرياض ، ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2018 .

ويدخل الهلال اللقاء متذيلا ترتيب المجموعة برصيد نقطة بعد تعادله في الجولة الاولى أمام العين الاماراتي .

المباراة ستكون قوية للغاية نظير رغبة الفريق الهلالي في التعويض تعثره بالتعادل مع العين الإماراتي، وهو ما يضع الفريق تحت ضغط كبير لحصد النقاط الثلاث بالرغم من قوة خصمه الريان القطري ، وسيلعب الفريق الأزرق وسط ظروف الغيابات التي أثرت على مستواه بعض الشيء كان أخرها اصابة الحارس الاساسي عبدالله المعيوف المدافع عبدالله الحافظ وسيلجأ الهلال إلى الاستعانة بخدمات الحارس الشاب محمد الواكد .

وسيدخل الفريق الهلالي بواقعية أكثر تعتمد على كثافة الوسط واستغلال طرفي الجنب بشكل مميز، يبرز فيها الثنائي سيروتي وبنشرقي كعنصرين فاعلين في الهجوم بجانب محمد البريك وميليسي وعبدالله عطيف وياسر الشهراني .

أما الفريق الريان القطري ، والذي يتقدم بنقطة واحدة عن الهلال السعودي والعين الإماراتي .

وسيحاول مايكل لاودروب، مدرب الريان البحث أيضا عن انتصاره الآسيوي الأول .