انطلاق فعاليات منتدى الإدارة والأعمال التاسع بجدة

انطلقت فعاليات منتدى الإدارة والأعمال التاسع والمعرض المصاحب له بفندق المريديان بجدة أمس تحت شعار القيادات الشابة وادرة التغير «نحو بيئة قيادية شبابية متجددة « ويستمر لمدة ثلاثة أيام .

وأوضح رئيس المنتدى الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي خلال حفل الافتتاح أن المنتدى سيناقش خلال جلساته وورش عمله عدد من الموضوعات ومنها إدارة التغير والاستراتيجيات والوسائل والتجارب الخاصة بها والتعبيرات المؤسسية في المنشأة الحكومية والأهلية بالإضافة الى واقع ومستقبل التطوير القيادي النسائي والشبابي و تجارب محلية وعربية وعالمية في القيادة والتغيير، مبيناً أن المنتدى خصص جلسات لعرض التجارب النسائية الناجحة في القيادة والإدارة ، وجلسات حوارية تجمع بين قطاع شباب الأعمال من الجنسين لعرض تجاربهم بأسلوب حواري متبادل ونقاش بناء.

وأفاد الدكتور الشدادي أن المعرض المصاحب للمنتدى يختص بعرض أهم المبادرات والأفكار والمنتجات الريادية وتجسيدها أمام الحضور على شكل منتجات وخدمات وعروض تلقي الضوء على موضوع الانجاز الفكري وتحويله الى واقع عملي يتم توظيفه والاستفادة منه في شتى المجالات والتخصصات الادارية والقيادية.

وأعلن الدكتور الشدادي خلال الافتتاح عن الأسماء الفائزة بجائزة « رواد التغير الأولى « التي منحت عن القطاع الحكومي الهيئة العامة للإحصاء .

يذكر أن الجائزة تمنح من قبل المنتدى وتستهدف فئتين ، الأولى «رواد التغيير بالمنشآت» ، وتشمل المنشآت الوطنية الرائدة في التغيير الإداري في القطاع الحكومي ، والقطاع التعاوني ، والقطاع الخيري ، وقطاع الغرف التجارية ، والقطاع الإعلامي .

فيما توجه الفئة الثانية لـ «قادة التغيير» وتشمل أصحاب التجارب العملية المميزة بقيادة وإدارة التغيير من شباب الأعمال السعودي ممن تقل أعمارهم عن 35 عاماً من الجنسين .