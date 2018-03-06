الملك يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلم – أيده الله – أوراق اعتماد كل من، سفير جمهورية منغوليا غير المقيم تشينتو شيغ زوريغت، وسفير جمهورية الفلبين عدنان النتو، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية محمدو عيسى دودو، وسفير نيوزيلندا جيمس إدوارد هيكتور، وسفير جمهورية سلوفاكيا غير المقيم فالير فرانكو، وسفير إمبراطورية اليابان تسوكاسا ايمورا، وسفير الجمهورية التركية أردوغان كوك، وسفير جمهورية صربيا محمد يوسف سباهتش، وسفير جمهورية بولندا يان ستانيسلاف بوري، وسفير جمهورية الأورجواي كارلوس بيتانكورت، وسفير جمهورية جنوب افريقيا كوسبرت تيمبا خبوشي، وسفير جمهورية البرتغال لويس ألميدا فيراز، وسفير الجمهورية اللبنانية فوزي محمد منذر كباره، وسفير جمهورية أذربيجان شاهين شاكر عبداللاييف، وسفيرة جمهورية لاتفيا غير المقيمة استرا كورمي.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم – أيده الله – نقل تحياته لأصحاب الجلالة والفخامة قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن شكرهم للملك المفدى على ما وجدوه من حفاوة وكرم ضيافة.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبد الكريم القين.

من جهة ثانية، أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً أمس بدولة الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء بجمهورية العراق، جدد فيه -حفظه الله- دعم المملكة وحدة العراق ونمائه واستقراره، وعلى ضرورة تمسك الجميع بالدستور العراقي لما في ذلك من خير للعراق وشعبه، كما أكد – أيده الله – على عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين السعودي والعراقي.

من جهته أكد دولة رئيس الوزراء العراقي على أهمية العلاقات بين البلدين والدفع بها لمزيد من التعاون.