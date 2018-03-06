هواوي تختتم المنتدى العالمي للأجهزة الجوّالة MWC 2018  بأكثر من 30 جائزة مرموقة من الإعلام العالمي

خلال المنتدى العالمي للأجهزة الجوّالة، حصدت شركة هواوي 33 جائزة حيث حصلت أجهزة هواوي مايت بوك إكس برو وسلسلة هواوي ميديا باد إم 5 على ثناء غامر من إعلاميين تقنيين من حول العالم، والذين أشادوا بالتحوّل الذي قامت به شركة هواوي في أجهزتها، ابتداءً من هواتفها الذكية الممتازة إلى أجهزتها اللوحية والمحمولة الرائدة. وأيضًا أبدى الإعلاميون إعجابهم بشكل خاص بدقة صناعة هذه الأجهزة وتطور أدائها، الأمر الذي يجعلها تتصدر المنافسة لدى المستهلكين بغض النظر عن احتياجاتهم ورغباتهم التقنية.

أدناه، يمكن الاطلاع على الجوائز التي حصدتها أجهزة هواوي مايت بوك إكس برو وسلسلة هواوي ميديا باد إم 5 خلال المؤتمر العالمي للجوال:

موقع Android Headlines منح سلسلة هواوي ميديا باد إم 5 جائزة “الأفضل في MWC” لما تتميز به من جودة صوت ممتازة، خصوصًا ميزة “الصوت المحيطي” في تشغيل الوسائط المتعددة. يُعنى موقع Android Headlines بنشر أخبار أندرويد وأراء الخبراء في الوسائل التقنية بالإضافة إلى مناقشة مواضيع الأعمال، وتمتد شبكة قرّائه إلى 3.83 مليون قارئ. موقع Tech Advisor أطلق على جهاز هواوي مايت بوك إكس برو لقب “الأكثر اختيارًا” في منتدى MWC 2018 بسبب جودة صناعته وسماعاته المميزة من دولبي أتموس، وشاشته التي تعمل باللمس، حيث ساهمت هذه الميزات في جعله جهازًا فاخرًا وسهلًا للحمل. موقع Tech Advisor هو صحيفة تابعة لمجموعة IDG حيث يقدم مساعدة الخبراء ونصائحهم والأخبار التقنية والأراء حول الأجهزة ومنتديات النقاش، إلخ. ويصل عدد قرّائه إلى 21.45 مليون قارئ. موقع Gear Diary اختار جهاز هواوي مايت بوك إكس برو ليكون الجهاز “الأفضل في MWC” نظرًا لما يتميز به الجهاز من تصميم مثير للإعجاب وميزات تقنية جذابة. كما منح موقع Gear Diary سلسلة هواوي ميديا باد إم 5 جائزة “الأفضل في MWC” لمتانتها وتميزها، حيث وعد الموقع قرّائه بأنهم سيعجبون بأجهزة ميديا باد الجديدة خصوصًا لأنها تأتي مدعومة بنظام GSM الموّحد لشرائح الهاتف. موقع Pocket-lint منح سلسلة هواوي ميديا باد إم 5 جائزة “الأفضل في MWC” لما تتميز به من تصميم موحّد رفيع وشاشة ذات دقة عالية وميزة اتّصال سهلة في أي مكان. وإضافة إلى ذلك قام موقع Pocket-lint بتقديم جائزة “الأفضل في MWC” لأجهزة هواوي مايت بوك إكس برو بسبب تصميمها المعدني الموحّد وشاشتها الرائعة ذات الحواف الرفيعة وكاميرتها المخفية التي تحافظ على الأمن والخصوصية. موقع Android Central أطلق لقب “الأكثر اختيارًا في MWC” على سلسلة هواوي ميديا باد إم 5 بسبب صناعتها المتطورة ونظامها الحديث أندرويد 8.0 أوريو وقلمها الذكي M-pen. موقع Windows Central اختار جهاز هواوي مايت بوك إكس برو ضمن “الأكثر اختيارًا في MWC” بسبب تصميمه الذي يتميز بشاشة ذات حواف رفيعة. يعتبر موقع Windows Cenral المصدر الرائد لأخبار ويندوز، حيث يقوم بنشر الأراء حول التقنيات والنصائح والمساعدات وأدلة إرشاد المشترين والإكسسوارات ويتضمن منتديات نقاشات، ويصل عدد زواره إلى 27.2 مليون زائر شهريًا.

وواصلت الجهات الإعلامية والمواقع التقنية للمنتجات الاستهلاكية تكريمها لشركة هواوي من خلال منحها العديد من الجوائز في منتدى MWC 2018، وهي كالآتي:

موقع Ubergismo كرّم جهاز هواوي مايت بوك إكس برو ليمنحه جائزة “الأفضل في MWC” بسبب جودته الفاخرة وتميّزه عن غيره من الحاسوبات وسماعاته الرباعية الرائعة. مدونة HDblog قامت بمنح جهاز هواوي مايت بوك إكس برو جائزة “الأفضل تصميمًا”، حيث صرّحت بأن تصميم اللابتوب يستحق التقدير، كما منحت مدونة HDblog سلسلة هواوي ميديا باد إم 5 جائزة “أفضل جهاز لوحي” في منتدى MWC، كما أبدت المدونة إعجابها بشاشة عرض الأجهزة اللوحية بدقة 2000 بيكسل وتقنية تحسين الألوان ClariVu 5.0. مدونة Teeech قامت بمنح جهاز هواوي مايت بوك إكس برو جائزة “الأفضل تصميمًا”، وأشادت المدونة بقدرة هواوي على الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، وميزة اللابتوب في شاشة FullView والتي تجعله الأول من نوعه في العالم. وإضافةً إلى ذلك، حصل جهاز هواوي مايت بوك إكس برو على جائزة “اختيار المستخدمين”، كما منحت المدونة شركة هواوي جائزة “أفضل علامة تجارية”. موقع Expert Reviews منح جائزة “الأفضل في MWC” لجهاز هواوي مايت بوك إكس برو، وهو جهاز هواوي المبتكر للجيل القادم نظرًا لما يتميز به تصميمه وشاشته ذات الحواف الرفيعة وسرعته الفائقة.

موقع Alphr منح شركة هواوي جائزة “الأفضل في MWC” على جهاز هواوي مايت بوك إكس برو وأشار إلى دقة شاشته وسرعة قارئ البصمة ونظام الصوت فهي الميزات التي تجعله منافسًا قوي في صناعة الأجهزة. موقع T3 منح سلسلة هواوي ميديا باد إم 5 جائزة “أفضل جهاز لوحي في MWC”، مشيرًا إلى أن جهاز إم 5 مميز جدًا في سوق أجهزة أندرويد اللوحية بسبب فخامة صناعته وميزاته وقلم اللمس الاختياري الخاص به. كما منح موقع T3 أيضًا شركة هواوي “جائزة الابتكار” على جهاز هواوي مايت بوك إكس برو، ونشر أن شركة هواوي وظّفت معارفها من خبراتها في صناعة الهواتف الذكية لتطوير تصميم جهاز مايت بوك إكس برو وميزاته. موقع TechRadar قدّم جائزتي “أفضل جهاز لوحي” و”اختيار القرّاء” (فئة الأكثر ترشيحًا) لسلسلة هواوي ميديا باد إم 5 في منتدى MWC. كما منح جهاز هواوي مايت إكس برو جائزة “اختيار القرّاء”، حيث أبدى الموقع إعجابه بتصميم اللابتوب الفاخر وميزة الكاميرا الخفيّة والأداء فائق السرعة. موقع Trusted Reviews منح لقب “الأفضل في MWC” لجهاز هواوي مايت بوك إكس برو، وصرّح أن جهاز مايت بوك إكس برو قد يكون من أفضل أجهزة اللابتوب لهذه السنة بسبب تصميمه الفاخر.

موقع PCMag أطلق لقب “أفضل حاسب محمول في MWC” على جهاز هواوي مايت بوك إكس برو بسبب تصميمه النحيف وشاشته الجذابة وتكلفته الميسورة.

موقع Digital Trends منح جهاز هواوي اللوحي ميديا باد إم 5 جائزة “أفضل جهاز لوحي” حيث يمثل حلمًا لمحبي مشاهدة مقاطع الفيديو، فمقاس الشاشة والتصميم ومواصفات النظام الصوتي وتصميمه بشكل عام يجعله مثالي لمشاهدة مقاطع الفيديو ولعب الألعاب.

موقع Mashable ضمّ جهاز هواوي مايت بوك إكس برو لقائمة “أفضل الهواتف والأجهزة المحمولة” في مؤتمر MWC 2018. حيث أبدى الموقع إعجابه بشاشة العرض ذات الحواف الرفيعة والكاميرا المخفية.

موقع FoneArena ضمّ جهاز هواوي مايت بوك إكس برو لفئة “اختيار الكتّاب” لكونه أول جهاز لابتوب مع شاشة عرض FullView وبنسبة 91% معدل الشاشة إلى الجسم، كما أبدى الموقع إعجابه بمعالج الجهاز إنتل-كور 8 وتصميم الجهاز المعدني.

موقع Tom’s Guide اختار جهاز هواوي مايت بوك إكس برو ليكون أحد الفائزين من فئة “الأفضل في المعرض” بجائزة “أفضل لابتوب” لإعجابه خصوصًا بتصميم الجهاز المبتكر وأدائه القوي وحرفية تصميمه، الأمر الذي يجعله اختيار شامل للمستخدمين.

موقع Sakhtafzar Mag اختار جهاز هواوي مايت بوك إكس برو ليكون جهاز “اختيار الكتّاب” بسبب تصميمه الأنيق ووزنه الخفيف الرفيع وقوة أدائه وتعدد استخداماته للطلاب.

موقع AVING Global News Network قدم جائزة “اختيارالكُتّاب – أفضل 10 منتجات في MWC 2018″ لدمجه للتصميم الجميل وشاشة العرض عالية الدقة والميزات الابتكارية مثل الكاميرا المخفية.

موقع GadgeMatch منح جهاز هواوي مايت بوك إكس برو جائزة “الأفضل في MWC 2018″، مشيدًا بتصميمه الخفيف والرفيع وأدائه القوي وكاميرته المخفية.

موقع BGR قام بضم جهاز هواوي مايت بوك إكس برو إلى قائمة “الأفضل في MWC 2018″ على موقعه، حيث شجع القرّاء على الاطّلاع على هذا الجهاز، وأطلق عليه مسمى “الآلة المدهشة” والتي تتميز بالعديد من الميزات التي تتفوق فيه على منافسيها.

موقع Lifehacker AU ضم كلًا من جهاز هواوي مايت بوك إكس برو وجهاز هواوي اللوحي ميديا باد إم 5 إلى قائمة “أفضل منتجات جديدة” من منتدى MWC. حصلت سلسلة هواوي اللوحية وأجهزة اللابتوب ذات التصميم الجذاب على إشادة الموقع بسبب ميزاتها المتنوعة ابتداءً بشاشة العرض والتصميم ومرورًا بالكاميرا وحتى الأداء.