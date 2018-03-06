 CBAHI تعتمد مستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي

حصل مستشفى د. سليمان الحبيب الرقمي بالسويدي على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI ، وذلك بعد أن اجتاز متطلبات ومعايير الجودة والسلامة وبرامج الاعتماد في نسختها الأخيرة والمحدثة، حيث خضع لأكثر من 880 معياراً دولياً لكافة الأنظمة والخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.

وقد جاء هذا الاعتماد بعد إجراء تقييم ميداني شامل من أعضاء اللجنة والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وإجراءات سلامة المرضى ، وأن الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين تقدم بكفاءة وجودة عالية تضاهي أرقى وأعرق المنشآت الصحية العالمية . إذ اعتمدت اللجنة على عدة معايير صارمة لقياس مستوى رضاء المراجعين عن جودة الخدمة ومدى توافرها على مدار الساعة ، والتحقق من وجود برامج تأهيل وتدريب للكوادر البشرية بشكل دوري لتقييم وتطوير الأداء ، وكذلك تقييم مستوى التطور التقني وما يتم تأمينه من أجهزة تساعد الأطباء على دقة التشخيص واتخاذ الخطط العلاجية الملائمة .

إذ أن هذا المستشفى يطرح مفهوماً مختلفاً للرعاية الصحية من خلال إمكاناته والتقنيات الرقمية التي يتم تطبيقها لأول مرة فيه بالشرق الأوسط، حيث يتم تقديم الخدمات الصحية بنظام رقمي آلي في كافة الخطوات منذ حجز الموعد مروراً بالفحوصات التشخيصية وانتهاءً بنتائج التشخيص حتى الحصول على الخطة العلاجية للمراجع .

وبهذه المناسبة أعرب د. عبدالكريم الشويرخ مدير عام المستشفى عن شعوره بالفخر والاعتزاز لنيل هذه الشهادة وثقته في أن يمثل هذا الاعتماد دافعاً للمضي قدماً نحو تطبيق المزيد من معايير الجودة والتحسين المستمر في الأداء ، ومواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات التشخيصية والعلاجية ، من أجل تعزيز القدرات التنافسية وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمراجعين في مختلف التخصصات . مضيفاً أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر كافة الجهود لتحقيق رؤية مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية في أن تكون ضمن أكبر وأهم مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالشرق الأوسط والأكثر ثقة عالمياً.

الجدير بالذكر أن مجموعة مستشفيات د.سليمان الحبيب الطبية تطبق جميع متطلبات الجودة وتمتلك سجلاً حافلاً من الجوائز وشهادات الاعتماد أبرزها شهادة اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI لجميع فروعها بالمملكة ، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم ،كما حصلت على اعتراف دولي من ISO وصنفت ضمن الأوائل من Arab Health ، ومؤخراً حصلت على ثلاث جوائز لتميزها في الملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بعد من HIMSS.