اطلع مساعد المدير العام للمركز الوطني لتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها بوزارة التعليم، صالح بن ناصر الخزيم، على سير مشروع “انطلاق” لتعزيز مهارات اللغة العربية في الصفوف الأولية، في قطاع التعليم بالخبر ضمن زيارته للمنطقة الشرقية للاطلاع على المشروع حيث وقف على عدد من الصفوف في مدرسة عمر المختار الابتدائية بحضور مدير مكتب التعليم بالخبر سعيد بن عبدالله القحطاني، ورئيس قسم الصفوف الأولية بتعليم الشرقية صالح الغامدي، وعدد من المشرفين التربويين بالمنطقة الشرقية.

وبين مساعد المدير العام للمركز الوطني لتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها بوزارة التعليم صالح بن ناصر الخزيم، بأن مشروع “انطلاق” بدأ تطبيقه في 100 مدرسة “بنين وبنات” في المنطقة الشرقية كمرحلة أولى تمهيدا لتعميمه على جميع المدارس، وذلك حسب توجيهات معالي وزير التعليم، بعد تقديمه في صورة دراسة علمية دقيقة، مبيناً بأن زيارته للمنطقة الشرقية جاءت بهدف الاطلاع على سير المشروع وتم خلالها الوقوف على عدد من المدارس، مؤكداً بأن الزيارة كشفت بوضوح أثر هذا المشروع في تحسين مهارات القراءة والكتابة على الطلاب.

من جهته اعتبر مدير مكتب التعليم بالخبر سعيد بن عبدالله القحطاني، بأن مشروع “انطلاق” لتعزيز مهارات اللغة العربية في الصفوف الأولية ، من المبادرات النوعية، مبيناً بأنها تهدف إلى رفع المستوى العام لطلاب الصفوف الأولية في مهارات القراءة والكتابة كما يقوم على الشراكة الفاعلة بين المدرسة والأسرة، مشيراً إلى أن المشروع في قطاع الخبر يسير بمتابعة مستمرة واهتمام من مشرفي شعبة الصفوف الأولية في مكتب التعليم بالخبر ويتطلعون إلى تعميمه على بقية المدارس وذلك لكون المؤشرات تدل على نجاحه في المدارس التي تم تطبيقه فيها.