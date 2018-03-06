ولي العهد يغادر إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في زيارة رسمية

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

بيان من الديوان الملكي :

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – واستجابةً للدعوة المقدمة من حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هذا اليوم الثلاثاء 18 / 6 / 1439هـ الموافق 6 / 3 / 2018م إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في زيارة رسمية، ضيفاً على حكومة صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية، يلتقي خلالها جلالتها وسمو ولي عهد بريطانيا الأمير / تشارلز أمير ويلز ودولة رئيسة الوزراء، وعدداً من المسؤولين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.. حفظ الله سموه في سفره وإقامته.