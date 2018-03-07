فيرجن موبايل السعودية: مزوّد الاتصالات الأسرع نمواً في المملكة

وصل عدد عملاء فيرجن موبايل السعودية خلال عام 2017 إلى 2.8 مليون عميل ومن المتوقع أن يزيد إلى ما يقارب 3.5 مليون عميل بنهاية عام 2018. وبذلك تكون شركة فيرجين موبايل السعودية الرائدة في مجال الشبكات الافتراضية في المملكة العربية السعودية، الأسرع نمواً في مجال خدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية.

هذا وقد حققت فيرجن موبايل السعودية تقدماً كبيراً في السوق، منذ انطلاقتها في نوفمبر2014، من خلال عروضها ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى خطط التسويق والتواصل المبتكرة واستراتيجيتها الفعالة للنمو والتوسع. كما تُعتبر قاعدة العملاء المتزايدة والصورة الإيجابية التي قامت فيرجن موبايل بترسيخها في ذهن عملائها بشكل عام في المملكة العربية السعودية، والمستهلكين الشباب على وجه الخصوص خير دليل على تقدّم الشركة بامتياز مقارنة بمنافسيها.

‫وقد‪ ‬جذبت‪ ‬فيرجن‪ ‬موبايل‪ ‬السعودية‪ 2.8 ‬مليون‪ ‬عميل‪ ‬في‪ ‬غضون‪ 3 ‬سنوات‪ ‬فقط،‪ ‬كما‪ ‬سجّلت‪ ‬الشركة‪ ‬نسبة‪ ‬نمو‪ ‬في‪ ‬الإيرادات‪ ‬بلغ قدرها‪ ‬أكثر‪ ‬من 50% خلال عام 2017، وحققت نتائج إيجابية مشجعة للغاية على صعيد “EBTIDA”.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقال فؤاد حلاوي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل السعودية: “إنني مسرور للغاية بنجاحنا المتواصل، ونفخر بنفس القدر بكل فرد ساعدنا بأي طريقة للوصول إلى هذه الإنجازات في فيرجن موبايل السعودية، وأنا واثق من أننا سنواصل قيادة التغيير في المنطقة، وسنمهد الطريق لتطلعاتنا الرقمية في المستقبل. ولا تزال مهمتنا هي أن نأخذ فيرجن موبايل السعودية إلى مستوى جديد كليا، أخذين بالاعتبار متغيرات السوق والتكيف معها سريعاً”.

وأضاف حلاوي مؤكدا نهج الشركة في مواجهة التحديات المستقبلية: “نتطلع لعام 2018 باستعداد تام وخطط كبيرة، كما هو الحال دائما. ونحن ملتزمون بالعمل ضمن قوانين السوق ولدينا السرعة المطلوبة للتأقلم معها، وسوف نسعى جاهدين لإسعاد عملائنا وتحقيق توقعاتهم”.

والجدير بالذكر أن المسار التدريجي للإنجازات منذ عام 2016 قد وضع فيرجن موبايل السعودية في طليعة قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية بأسرها وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة في السوق.