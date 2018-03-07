القنصل الأمريكي في ضيافة بلدي الشرقية

استقبل المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية صباح اليوم وفد من القنصلية العامة للولايات المتحدة الامريكية يتقدمه سعادة القنصل العام السيدة رشنا كورهونين ، وكان في استقبال الوفد رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري وعدد من أعضاء المجلس ، وتأتي الزيارة بطلب من القنصل العام للاطلاع على دور المجلس البلدي وطبيعة مهامه .

واستعرض رئيس المجلس البلدي لسعادة القنصل مهام المجلس البلدي ودوره الرقابي في متابعة مشاريع حاضرة الدمام ، وتلبية احتياجات المواطنين فيما يتعلق بالجوانب الخدمية ، موضحاً ان المجلس البلدي يجد متابعة واهتمامه بالغ من سمو أمير المنطقة الشرقية ، ونائبه ، ونوه إلى وجود لجان بالمجلس البلدي وطبيعة عمل كل لجنة ، كما شملت الزيارة الاطلاع على اقسام المجلس البلدي ، وفي نهاية الزيارة تم تأكيد الطرفين على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات وتعزيزها فيما يخدم المصلحة العامة .