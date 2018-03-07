النساء السعوديات من جيل الألفية يدعمن نمو التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

كشفت الدانوب أون لاين، أكبر منصة للبقالة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، تأهبا ليوم المرأة العالمي، أن النساء السعوديات من جيل الألفية لهم تأثير على نمو التجارة الإلكترونية في المملكة لأنها تشكل حوالي60٪ من المستخدمين على منصة التجارة الإلكترونية للبقالة.

كشف “تطبيق الدانوب”، الذي أطلق في عام 2017 الذي توسعت عملياته في جميع أنحاء المملكة، عن دور المرأة السعودية الشابة في تغيير سلوك المستهلك فيما يتعلق بالاستفادة من التكنولوجيا للحصول على الضروريات المنزلية اليومية، ودلت الدراسة على ان ما يقرب من 50٪ من المشترين المتكررين على منصة البقالة الالكترونية من النساء.

قال ماجد بن محمد الطحان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، تطبيق الدانوب المؤسس والرئيس التنفيذي، AYM.”الدانوب أون لاين في طليعة التجارة الإلكترونية في المملكة وتقوم المنصة بتوفير تجربة تسوق مريحة وسريعة وسهلة بفضل التكنولوجيا المتطورة، ونحن سعداء أن النساء من جيل الألفية في المملكة العربية السعودية كن أسرع من يتبنى تطبيق الدانوب، وهن اللاتي يساهمن في نمو التجارة الإلكترونية في المملكة. وتقترب المملكة العربية السعودية من وقت في التاريخ، حيث أن المزيد من النساء لا ينضممن الى القوى العاملة فحسب بل يتولين مناصب قيادية رئيسية. ونحتفل باليوم الدولي للمرأة مع جميع النساء من المملكة العربية السعودية من خلال سعي الدانوب أون لاين في خدمتهن بطريقة صغيرة ذات مغزى، بتوفير إمكانية الشراء بسهولة عبر الإنترنت بنقرة زر واحدة “.

يقدم هايبر ماركت الدانوب الكفاءة وسهولة التسوق وشراء البقالة عبر منصة الدانوب اون لاين، وتطبيق الدانوب من خلال تسهيل التسوق عبر الإنترنت للمنتجات الطازجة والضروريات اليومية للعملاء في جميع أنحاء المملكة.