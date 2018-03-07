 مذكرات تفاهم مع بريطانيا في«الطاقة النظيفة» و«الطيران» و«الترفيه»

جدد مجلس الوزراء أمس التأكيد على أن المملكة مستمرة في مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات كافة، ومستمرة في تعاونها وتعاطيها الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتشهد نقلة نوعية نحو التقدم والازدهار من خلال التركيز على الإنسان والتنمية . كما جدد المجلس إدانة المملكة لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية التي تقع تحت حصار النظام السوري والميليشيات المتعاونة معه، وما يتعرض له المدنيون من أنواع القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والكيماوية. كما وافق المجلس في جلسة أمس على القواعد المنظِّمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية .

تفصيلا رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس الوزراء بجمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي، ونتائج استقباله ـ أيده الله ـ رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري، ووزير الداخلية التونسي لطفي براهم.

وأوضح وزير الخدمة المدنية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة سليمان بن عبدالله الحمدان عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، اطلع بعد ذلك على نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لجمهورية مصر العربية، ومباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما جرى خلالها من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، منوهاً بعمق العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والحرص على السبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات.

ثم استعرض المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وتطرق لمشاركة المملكة في أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، مجدداً التأكيد على أن المملكة مستمرة في مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات كافة، ومستمرة في تعاونها وتعاطيها الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتشهد نقلة نوعية نحو التقدم والازدهار من خلال التركيز على الإنسان والتنمية وجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجاً ثابتاً في جميع التدابير المتخذة، انطلاقاً من أحكام الشريعة الإسلامية التي تحمي الإنسان، وتحفظ كرامته، بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه .

وبين أن مجلس الوزراء، ثمن جهود مملكة البحرين الشقيقة في محاربة الإرهاب، منوهاً في هذا الشأن بتمكن الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين من إحباط عدد من الأعمال الإرهابية والقبض على 116 من العناصر الإرهابية التي تنتمي إلى تنظيم إرهابي عمل الحرس الثوري في إيران وأذرعه الإرهابية الخارجية على تشكيله .

وأفاد سليمان بن عبدالله الحمدان أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59 / 13 ) وتاريخ 6 / 5 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فنلندا ، الموقعة في مدينة هلسنكي بتاريخ 17 / 11 / 1438هـ .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

زوافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس ديوان المراقبة العامة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة والمساءلة في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في مجال الترفيه، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال أمن الطيران المدني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12 ـ 22 / 39 / د ) وتاريخ 11 / 5 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على القواعد المنظِّمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية .