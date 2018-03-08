حفاوة ملكية تؤسس لشراكة جديدة

استقبلت جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة، في قصر باكنجهام في لندن أمس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ونقل ولي العهد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لجلالة الملكة، فيما حملته نقل تحياتها لخادم الحرمين الشريفين.

كما تم تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات التاريخية السعودية البريطانية، وروابط الصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.

وقد أقامت جلالة الملكة اليزابيث الثانية مأدبة غداء على شرف سمو ولي العهد بمناسبة زيارته الحالية للمملكة المتحدة.