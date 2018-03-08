ولي العهد يبحث مع ماي مستجدات أوضاع المنطقة ومحاربة الإرهاب

استقبلت دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بمقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت في لندن، حيث عقدا لقاءً ثنائياً.

وفي بداية اللقاء رحبت رئيسة وزراء بريطانيا بسمو ولي العهد في زيارته الحالية، فيما نقل سمو ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لدولة رئيسة وزراء بريطانيا، كما رغبت من سموه نقل تحياتها لخادم الحرمين الشريفين رعاه الله .

وعبر عن سعادته بتلبية الدعوة لزيارة المملكة المتحدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتلا اللقاء الثنائي انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني، الذي يرأسه سمو ولي العهد ودولة رئيسة وزراء بريطانيا .

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحة والثقافة والدفاع والأمن، بالإضافة إلى الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030.

كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.

وقد حضر الاجتماع الوفد الرسمي المرافق لسموه وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين البريطانيين.

بعد ذلك وقع سمو ولي العهد ودولة رئيسة وزراء بريطانيا على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي ، وعلى مذكرة تعاون مشترك للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقد التقطت الصور التذكارية بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني.