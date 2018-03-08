تعليم الشرقية يحيي اليوم الخليجي للموهبة والإبداع «عقول واعدة تصنع الفرق»

أبان مساعد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، بأن الموهوبين في كل مجتمع يعتبرون الثروة الوطنية والطاقة الدافعة نحو الحضارة ،مشيراً بأنه ومن هذا المنطلق فإن المملكة العربية السعودية تعتبر من أوائل الدول التي تنبهت للأدوار العظيمة التي تقدم لهذه الفئة الغالية من أبناء الوطن ، من خلال توفير الطاقات والإمكانات العلمية والعملية الأساسية لتنمية استعدادات وقدرات أبناء الوطن .

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات اليوم الخليجي للموهبة والابداع ” عقول واعدة تصنع الفرق “، وسط حضور عدد من القيادات التعليمية ومعلمي الموهبة وعدد من طلاب المراحل الدراسية الثلاث، بقاعة الأمير محمد بن فهد بمبنى الادارة الرئيسي بالدمام.

من جهته أشار مدير إدارة الموهوبين بتعليم المنطقة الشرقية تركي بن علي التركي، بأن فعاليات اليوم الخليجي للموهبة والابداع اشتملت عددًا من الورش حول التنافسية في استقطاب المواهب والمحافظة عليها في ظل متطلبات رؤية المملكة 2030م، حيث تم افتتح اللقاء مشرف الموهوبين أحمد العثمان، تلاها ورشة عمل البحث العلمي يبدأ من الصف قدمه معلم الموهوبين وليد الحمين، تلاها طرح ورقة عمل بعنوان فصول الموهوبين مصنع العقول الواعدة من تقديم القائد التربوي عبدالله الشماسي من مدارس درار الحكمة الثانوية، كما تضمن اللقاء ورقة عمل بعنوان المشكلات المستقبلية حكايات ملهمة والتي قدمها معلم الموهوبين سالم العماري.

جدير بالذكر أن الحفل تضمن جلسة حوارية بعنوان صناع الابداع أدارها مشرف الموهوبين أحمد العثمان وعدد من الطلاب. والتي اختتمت بتكريم المشاركين.