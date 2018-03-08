شفروليه تشيد بالنساء السعوديات من خلال فيلم قصير ضمن حملة #أنا_أقرر

في إطار احتفالها باليوم العالمي للمرأة، تشيد شفروليه بنساء المملكة العربية السعودية وتتوجه لهن بالتحية، بعدما قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بإصدار القرار التاريخي للسماح للمرأة بقيادة السيارات.

ومع إطلاق حملتها #أنا_أقرر في المملكة العربية السعودية عبر فيلم قصير مؤثر بمشاركة نساء سعوديات، تدرك شفروليه أن الإنجاز الحقيقي في هذا التحول التاريخي هو أن المرأة باتت قادرة الآن أن تقرر بنفسها ما إذا كانت تود الجلوس خلف عجلة القيادة أم لا.

وفي هذا السياق، قالت مولي بيك، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة جنرال موتورز الشرق الأوسط: “تعد شفروليه، التي تعود جذورها في المجتمع السعودي لأكثر من 90 عاماً، الرفيق الدائم الذي يوفر وسائل نقل موثوقة لكل من الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية. ونحن فخورون جداً بهذا الإرث العريق، ونرحّب بالقرار التاريخي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين في العام الماضي بتفاؤل”.

وفي معرض حديثها عن الحملة، قالت مولي: “من خلال حملة #أنا_أقرر، تقوم شفروليه بإبراز الفرصة الجديدة للمرأة السعودية في اتخاذ القرار، كما أننا نؤكد على أنه اعتباراً من شهر يونيو، سيكون الأمر عائدًا إليهن في اتخاذ القرار”.

ويستعرض الفيديو القصير ضمن حملة #أنا_أقرر نساء سعوديات يجبْنَ على سؤال واحد، هو: “هل ستقودين سيارتك في شهر يونيو 2018؟”، ويقدّمن إجاباتهن بكلمات قوية للتعبير عن قرارهن.

وتجدر الإشارة إلى أن حملة “شفروليه” #أنا_أقرر موجودة الآن على صفحات شفروليه العربية على يوتيوب.