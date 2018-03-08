ولي العهد يلتقي رئيس الأساقفة في لندن

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في لندن اليوم، رئيس الأساقفة جاستن ويلبي.

وتسلم سمو ولي العهد “مخطوطة القرآن ببرمنغهام” وهي واحدة من أقدم السجلات الباقية للقرآن الكريم، ومكتوبة بالخط الحجازي، وتحتوي على آيات من السور القرآنية.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية دور مختلف الأديان والثقافات في تعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليز.