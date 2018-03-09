اجتماع ولي العهد مع رواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين

«التقى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبرز الرؤساء التنفيذيين في المملكة المتحدة وناقش معهم فرص الاستثمار والأعمال الضخمة للشركات البريطانية في السعودية التي تنوع اقتصادها».

وتعيش المملكة حالياً في مرحلة التحول الايجابي المواكبة لتطبيق رؤية 2030 وهذا الشيء يحضى بترحيب واهتمام قطاعات الاعمال في بريطانيا ».

وستتواجد فرص كبيرة للشركات البريطانية للعمل والاستثمار في السعودية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي».

وتعتبر السعودية وجهة مهمة للشركات البريطانية. يوجد تقريباً 200 مشروع مشترك تقدر حالياً بقيمة 11.5 مليار جنيه استرليني ».

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في العاصمة البريطانية لندن اليوم، معالي وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، يرافقه الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات البريطانية، بحضور أصحاب المعالي من الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية والفرص الواعدة بشأنها وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

وكذلك التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في لندن اليوم، بعدد من أعضاء البرلمان البريطاني من الأحزاب المختلفة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة السعودية البريطانية في مختلف المجالات، وفرص تطويرها.