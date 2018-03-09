ساماكو للسيارات تشارك مدارس دار الفكر يومها الرياضي

أعلنت شركة ساماكو للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات أودي و بورشه في المملكة العربية السعودية، عن مشاركتها في “يوم النشاط الرياضي” لمدارس دار الفكر – قسم الطالبات، والذي أقيم يوم الخميس الموافق 8 مارس 2018، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وحظي بمشاركة واسعة من الطالبات وأمهاتهن. ويشكل “يوم النشاط الرياضي” حدثاً سنوياً مهماً بالنسبة للطالبات وعوائلهن، ويؤكد على اهتمام الأسرة السعودية في التوعية الصحية فيما يخص ممارسة مختلف انواع الرياضة التي تناسب الأسرة.

وقد جاءت مشاركة شركة ساماكو للسيارات في هذا الحدث الرياضي المميز لمدارس دار الفكر بجدة، انطلاقا من استراتيجية التسويق الجديدة التي وضعتها الشركة مع بداية هذا العام، والتي ترتكز على ضرورة المشاركة في مختلف الفعاليات والمناسبات والأنشطة المجتمعية، خاصة تلك المناسبات التي ترتكز على مشاركة العائلة فيها، وذلك لتكون جزءاً من النسيج الاجتماعي الذي يشكل هذا الوطن الغالي.

هذا وقد تنوعت الأنشطة الرياضية لهذا اليوم المميز بين مسابقات في عدد من الألعاب الفردية والجماعية، وكان أهمها سباق اجتياز الحواجز والذي شاركت فيه الكثير من أمهات الطالبات مع بناتهن للفوز بكأس مدارس دار الفكر، حيث تم إقامة مضمار للسباق لهذه الغاية، وقامت شركة ساماكو للسيارات على طول المضمار، بعرض مجموعة من السيارات العائلية التي تناسب الأسرة السعودية بما في ذلك طراز أودي كيو7 Audi Q7”” و طراز بورشة كاين “”Porsche Cayenne اللذان شكلا علامة مميزة لهذا اليوم ونقطة تجمع للأمهات والطالبات للتعرف على المزيد عن هذا السيارات الألمانية الرائعة. وقد خصصت شركة ساماكو للسيارات مجموعة من الجوائز العينية والكؤوس للفائزات من الطالبات، تقديراً منها لجهودهن طوال العام استعدادا لهذا اليوم.

محمد رفه، الرئيس التنفيذي لشركة ساماكو للسيارات، أشاد بجهود مدارس دار الفكر للإرتفاع بالمستوى الرياضي للطالبات، وحرصها على توفير الأجواء المناسبة للدارسة ولممارسة انواع الرياضات المختلفة التي تناسب الطالبات لما للرياضة من اثر في صحة الجسم وتنمية العقل. وأكد على أن عرض طرازي اودي كيو 7 “”Audi Q7 و بورشه كاين “Porsche Cayenne“ جاء مناسباً جداً لهذا الحدث الرياضي العائلي، كونهما طرازين رياضيين وعائليين في نفس الوقت، ومجهزان بالكثير من انظمة المساعدة على القيادة الحديثة وعوامل الأمان والسلامة، التي توفر لقائد السيارة قيادة سلسلة ومريحة دون الحاجة الى بذل الكثير من الجهد. وهما مع بقية مجموعة طرازات أودي ““Audi و بورشه “”Porsche، مناسبان جداً لقيادة المرأة لإيصال أطفالها الى المدرسة بكل أمان واطمئنان.