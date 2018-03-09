وزير الخارجية : العلاقات بين المملكة وبريطانيا تاريخية في مختلف المجالات

أكد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير أهمية العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية بالمملكة المتحدة، واصفا إياها بالتاريخية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه أمس في العاصمة البريطانية لندن مع معالي وزير خارجية المملكة المتحدة بوريس جونسون، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للمملكة المتحدة.

وأوضح أنه تم إجراء مشاورات مكثفة حول عدة ملفات والتحديات التي تؤثر على الاستقرار في المنطقة، والتأكيد على ضرورة ردع إيران ووقف نفوذها وسياساتها المزعزعة للاستقرار.

وقال معالي وزير الخارجية:» نعمل سوياً على تعزيز التعاون في ملفات أخرى من أجل تقديم أفكار حول عملية السلام في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون في مجال الأمن».

وأكد معالي الوزير عادل الجبير أن الحرب في اليمن ليست حرباً من اختيار المملكة العربية السعودية، وقال :» هذه ليست حربا من اختيارنا بل فرضت علينا».

وبين معاليه أن الحوثيين نهبوا ما يفوق 4 مليارات دولار من المصارف المركزية في اليمن ويعملون على التهريب والسيطرة على شركات الاتصالات من أجل تمويل حربهم.

وعن عدم جدية ميليشيا الحوثي في الحوار، ذكر معاليه أن أكثر من 70 اجتماعاً عقدت إلا أن الحوثيون ضربوا بها عرض الحائط، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية لا توجد لديها أي أطماع في اليمن، بل إن المملكة أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية في اليمن.

وعن رؤية المملكة العربية السعودية، قال معالي وزير الخارجية:» إن معظم المجتمع السعودي من الشباب دون سن الثلاثين، وأعدادا كبيراً منهم قد توجه للدراسة في أماكن مختلفة من العالم، بدءً من اليابان وصولاً للولايات المتحدة في تخصصات مختلفة، ودورنا كحكومة هو أن نساعدهم على تحقيق مساعيهم وطموحاتهم وهذا الأمر يمكن أن يتحقق إذا انخرطنا في تنويع اقتصادنا بعيداً عن النفط، ومن أجل تحقيق رؤيتنا لابد أن نتمتع بالشفافية والكفاءة، وهذا جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030، التي تشمل عملية هيكلة لمعظم المؤسسات الحكومية لمواكبة تحديات هذه المرحلة».

من جانبه أكد وزير خارجية المملكة المتحدة أن بلاده تثق في سعي المملكة العربية السعودية نحو تحقيق طموحاتها، وأن المحادثات التي جرت ركزت على كيفية تبادل الخبرات بين الجانبين، مشيراً إلى أن بلاده تتمتع بعلاقات تاريخية مع المملكة، وأن العمل قائم من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في كلا البلدين.

وأكد الوزير بوريس جونسون مساندة بلاده للمملكة في دفاعها عن أمنها، مشيداً بدور المملكة العربية السعودية في إعادة إعمار اليمن.