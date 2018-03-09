القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التشيكية بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس مايلوس زيمان رئيس الجمهورية التشيكية، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب الجمهورية التشيكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس مايلوس زيمان رئيس الجمهورية التشيكية، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب الجمهورية التشيكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.