ولي العهد يلتقي أعضاء البرلمان البريطاني .. ورئيس الأساقفة  

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، في لندن، أمس الخميس، بعدد من أعضاء البرلمان البريطاني من الأحزاب المختلفة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة السعودية البريطانية في مختلف المجالات، وفرص تطويرها، والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، في العاصمة البريطانية لندن، الخميس، وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، يرافقه الرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات البريطانية، بحضور الوفد الرسمي المرافق لولي العهد.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية والفرص الواعدة بشأنها وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما التقى ولي العهد، في لندن أمس، رئيس الأساقفة جاستن ويلبي.

وتسلم سمو ولي العهد «مخطوطة القرآن ببرمنغهام» وهي واحدة من أقدم السجلات الباقية للقرآن الكريم، ومكتوبة بالخط الحجازي، وتحتوي على آيات من السور القرآنية.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية دور مختلف الأديان والثقافات في تعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، و وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليز.