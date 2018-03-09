( فورد ترانزيت ) أسرع شاحنات الفان نمواً في الشرق الأوسط

نجحت فورد ترانزيت سريعاً في ترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع طرازات شاحنات الفان نمواً في الشرق الأوسط ، محققة زيادة بنحو 240% في حجم مبيعاتها الإقليمية خلال عام 2017.

وساهمت الشراكات الرئيسية في السعودية والإمارات والكويت خلال العام نفسه في تعزيز مبيعات فورد ترانزيت وترسيخ حضورها في المنطقة ، وبحضور شاحنة الفان ترانزيت كاستم الخاصة بنقل البضائع وتورنيو كاستم لنقل الركاب واللتان خلال “معرض الخمسة الكبار-السعودي الذي استضافته مدينة جدة خلال الفترة من5 إلى 8 مارس، لاقت شاحنات الفان استحساناً واسعاً من العملاء الأفراد ومشغلي أساطيل النقل وأصحاب الشركات.

وفي هذا السياق، قال تيري راينر، مدير المركبات التجاريّة لدى فورد الشرق الأوسط وأفريقيا: “تواصل الشركات اعتمادها على شاحنات الفان فورد ترانزيت لمزاولة أعمالها منذ أكثر من 50 عاماً، وتسعدنا رؤية الثقة المتزايدة التي يوليها العملاء في المملكة العربية السعودية والمنطقة لهذه الفئة من شاحنات الفان كعنصر أساسي لنجاح أعمالهم”.

سيارات إسعاف

باتت مؤسسة دبيل خدمات الإسعاف من أولى المؤسسات التي تختار فورد ترانزيت كسيارة للإسعاف، إذ كشفت عن نموذجها “سيارة إسعاف المستقبل” خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي في شهر يناير الماضي ، وتمتلك المؤسسة حالياً عدداً من سيارات الإسعاف من طراز فورد ترانزيت ضمن أسطولها الكبير، فيما يتمتع الجيل الجديد منها بمجموعة من المزايا المبتكرة التي تضفي عليها مزيداً من الأمان ، وتسهم في تعزيز سلامة المسعفين والمرضى على حد سواء ، إذ تأتي مدمجة بالتقنيات المتطورة التي تتيح تتبع كافة جوانب أداء السيارة وكفاءة عملها.

وتحظى فورد بمكانة مرموقة بين المتقدمين لعدد من المناقصات التي يجري طرحها في المنطقة لسيارات الإسعاف، إذ اكتسبت فورد ترانزيت شهرة واسعة في هذا المجال نظراً لمستويات السلامة الفائقة التي تتمتع بها والخصائص الاستثنائية القابلة للتكيف مع حاجات الركاب.

شاحنة متعددة الاستخدامات

كسبت فورد عدداً من الصفقات في المنطقة عام 2017 ، والتي تشمل طلبيات كبيرة من سوق دوت كوم، ودي إتش ال، حيث رأت الشركتان في فورد ترانزيت شاحنة موثوقة وآمنة واقتصادية لعملياتها في توصيل البضائع.

وقد ظهرت الإمكانات الهائلة لفورد ترانزيت وتنوع استخداماتها خلال “معرض جلفود للتصنيع” في شهر نوفمبر الماضي، عندما قامت فورد لأول مرة بعرض شاحنة الفان ترانزيت كاستم المبردة. وتتميز هذه الشاحنة بسعتها الداخلية الكبيرة وأبوابها الخلفية الواسعة ووحدة التكييف الفائقة فيها، ويمكن تخصيص درجة حرارتها بين تبريد وتجميد البضائع قيد التوزيع، مما يجعلها خياراً مثالياً للعمليات داخل المدينة، لتتيح للشركات توصيل بضائعها عالية الحساسية بدرجات حرارة مثالية حسب الطلب.

حل اقتصادي

في ظل ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، تصاعد الاهتمام بشاحنة الفان ترانزيت كاستم التي تعمل بالديزل في ظل بحث المؤسسات التي تملك أساطيلاً من الشاحنات والشركات الصغيرة والمتوسطة عن مركبات أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.

وتأتي شاحنة الفان فورد ترانزيت مزودة بالجيل الجديد من محرّك الديزل التوربو Duratorq سعة 2.2 لتر الذي تم تزويده بأحدث تقنيات الشحن التوربينيو حقن الوقود المباشر ونظام الاحتراق، وتصميم هيكلي وتقنيات تقليص الاحتكاك، لتحقيق تحسن ملموس وكفاءة عالية في استهلاك الوقود، وأداء هائل ويعمل في الوقت نفسه على توفير متانة ممتازة بتكلفة منخفضة.

وبكفاءة نموذجية في استهلاك الديزل قدرها 15 كيلومتراً لكل 1 لتر وخزان بسعة 80 لتر، تقدم ترانزيت مزيجاً لا يضاهى من القوة والاقتصادية يتيح قطع مسافة تصل حتى 1200 كيلومتراً مع كل تعبئة لكامل خزان الوقود، وتحقيق وفورات كبيرة في تكاليف التشغيل مقارنة بالسيارات المنافسة التي تعمل بوقود الجازولين.

محفظة متزايدة التوسع

تعتزم فورد توسيع مجموعة سياراتها التجارية لتشمل ثلاث طرازات جديدة من تورنيو، وهي كومبي (المستوى الأول لنقل الموظفين)، والسلسلة المتوسطة (للنقل الفندقي والمطار واستخدام وكلاء السفر)، والسلسلة الممتازة (لاستخدامات الشركات والنقل الفاخر).

ويعتزم الفريق أيضاً الإعلان عن سيارات جديدة للمنطقة في معرض سوق السفر العربي في أبريل القادم، وسيارات أخرى على مدار العام، حيث تتطلع فورد إلى توسيع مجموعة شاحنات الفان ترانزيت تدريجياً بما يتماشى مع متطلبات العملاء في المنطقة.

خدمات مخصصة

وسيستمر أسطول النقل بشاحنات الفان ترانزيت (Transit Mobile Service Fleet) في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، نموه ليشمل مختلف أنحاء المنطقة طوال عام 2018. وتم تصميم هذه الشاحنات لتمكين العملاء من مواصلة أعمالهم عبر تزويدهم بخدمة المساعدة على الطرقات، وقد حققت نجاحاً هائلا منذ إطلاقها في عام 2017.

وفي الإمارات ، تعتزم مجموعة الطاير الرائدة في القطاع إطلاق باقة خدمة الصيانة لثلاث سنوات لمسافة 100 ألف كيلومتر (بما في ذلك المكابح) لجميع شاحنات ترانزيت المباعة في دولة الإمارات ، ومن شأن ذلك أن يضفي مزيداً من القيمة مع خدمة تعبئة الوقود والانطلاق Gas and Go التي تمنح العميل راحة البال وتجربة فعالة من حيث التكلفة.