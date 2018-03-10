الوفد الإعلامي المرافق لتغطية زيارة سمو ولي العهد يزور شبكة bbc ووكالة بلومبيرغ في لندن

قام الوفد الإعلامي المرافق لتغطية الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى المملكة المتحدة، بزيارة اليوم لهيئة الإذاعة البريطانية ” شبكة بي بي سي ” في العاصمة لندن.

واطلع الوفد خلال جولته في أقسام الشبكة والاستديوهات على آلية العمل والإعداد الصحفي للأخبار التلفزيونية والإذاعية والوسائل الإلكترونية يباشرها 2000 موظف يعملون على مدار الساعة في قطاعات الأخبار المحلية والدولية والقسم العربي والترجمة بـ 42 لغة حول العالم، إلى جانب 50 مكتبًا خارجيًا.

وتأتي الزيارة بهدف الاطلاع على تجربة الشبكة الإعلامية والاستفادة من خبرتها الممتدة لـ 80 عامًا.

كما قام الوفد الإعلامي اليوم بزيارة لوكالة بلومبيرغ في العاصمة لندن.

وخلال جولة شملت أقسام المبنى الذي يمثل الفرع الرئيس للوكالة في أوروبا ويعمل فيه 500 موظف في مختلف المهام الإعلامية تعرّف الوفد على الآليات المتبعة في إعداد الأخبار والتجهيزات المتوفرة للعمل الصحفي والتلفزيون والوسائل الإعلامية الحديثة.

مما يذكر أن وكالة بلومبيرغ أُنشئت عام 1990م وهي شبكة إخبارية أمريكية.