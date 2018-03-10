السلطات الإيرانية تعتقل السيد حسين الشيرازي نجل المرجع الشيعي آية الله السيد صادق الشيرازي

أصدرت السلطات الإيرانية، أمراً باستدعاء واعتقال السيد حسين الشيرازي نجل المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد الصادق الحسيني الشيرازي.

وتم استدعاء السيد حسين الشيرازي إلى مديرية الاستخبارات الإيرانية، لأكثر من مرة خلال الاعوام الماضية، مع تعرضه المستمر للإهانة والتهديد، بسبب مشكلة نظام الحكم في ايران مع المرجعية الشيرازية كونها مرجعية مستقلة وتدعو الى استقلال الحوزة العلمية والمراجع العظام عن الحكومات.

والاضطهاد المستمر الذي تعانيه المرجعية الشيرازية والاهانات التي تتعرض لها كاعتقال نجل المرجع الشيرازي هو نتيجة انتقادها للحكام المستبدين الدمويين في إيران.

وكان السيد حسين الشيرازي، المحتجز منذ ٤ ساعات لدى استخبارات طهران، انتقد في محاضرته الأخيرة ولاية الفقيه، وسيطرتها على السلطة.

يذكر أن المرجعية الشيرازية مرجعية شيعية لها اتباع على مستوى العالم وبأعداد ضخمة، ويتعرضون لملاحقات السلطات الايرانية دائما وذلك لاختلاف توجهاتها عن ما يسمى ولاية الفقيه الخامنئي.