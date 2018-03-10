ولي العهد ووزير الدفاع البريطاني يستعرضان التعاون الاستراتيجي وسبل تطويره

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون، وذلك في القاعدة الجوية “نورث هولت”.

وفور وصول سمو ولي العهد حلقت في سماء القاعدة طائرات التايفون ترحيبًا بسموه، ثم عزف السلامان الوطنيان، واستعراض حرس الشرف.

بعد ذلك عقد الاجتماع، حيث تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الإستراتيجي القائم بين البلدين، وسبل تطويرها، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.

وقد أبدى الجانبان ارتياحهما حول القضايا والملفات التي تمت مناقشتها، وآليات التنسيق المشترك بشأنها.

بعد ذلك ووقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدفاع البريطاني على مذكرتين وترتيبات خاصة بتعزيز القدرات الدفاعية وتعميق أوجه التعاون والشراكة من خلال نقل وتوطين التقنية، والشراكة الصناعية والتدريب والبحث والتطوير والاستشارات الفنية وفق رؤية المملكة 2030.

كما تم التوقيع بعد ذلك على مذكرات تفاهم وترتيبات تتعلق بتعزيز التعاون العسكري في عدد من المجالات.

عقب ذلك تفقد سمو ولي العهد عدداً من منتجات شركة بي أي إي سيستميز البريطانية بمساهمة الشركات السعودية العاملة في المجال العسكري، من خلال أيادي سعودية متدربة، واطلع سموه على خطط الشركة المستقبلية لمزيد من نقل وتوطين التقنية، وتدريب وتوظيف المواطنيين السعوديين.

حضر الاجتماع الوفد العسكري المرافق لسمو ولي العهد، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية.